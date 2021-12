Con distintas complicaciones de ambos lados, más extra deportivas del lado de Instituto, este martes se juega el clásico cordobés de Liga Nacional de básquet entre la Gloria y Atenas. Será el último partido del año, y para el ingreso del público se pedirá el pase sanitario, ante la pandemia de coronavirus.

El pasaporte esta disponible en la aplicación móvil oficial de “Ciudadano Digital Córdoba (Cidi)” o en su versión de escritorio y deberán adquirirlo mayores de 13 años que asistan a eventos con más de mil personas. Podrá visualizarse desde la opción “Mis documentos” con el nombre de “Vacunación Covid-19″, para usuarios registrados de nivel 1 o 2.

Este martes, vacunación en Alta Córdoba. Y después el clásico.

Los precios de entradas

El clásico se juega desde las 21 en Alta Córdoba y la venta de entradas comienza este mismo martes, desde las 9, hasta el horario del encuentro o hasta agotar la capacidad del estadio. Las socias y socios de Instituto a popular, tendrán prioridad en el retiro de sus ubicaciones. Entran gratis a la popular con la cuota de diciembre paga. Y abonarán 500 pesos para el ingreso a la platea.

El público en general abonará 300 pesos la popular (los menores de 10 años no pagan). Los menores de cinco años no abonan entrada. El costo de la platea será de 1.000 pesos (menores de cinco años no abonan entrada) y la popular 500 pesos.

La habilitación de las puertas de ingreso será desde las 19. El público local ingresará por calle Jujuy y los visitantes por calle Sucre.