“Nuestro datos nos dicen que vamos a perder esta elección, lo que está por verse es con qué diferencia. He tenido victorias y derrotas, pero nunca estuve con el kirchnerismo”. Así reconoció Mario Negri la derrota en las internas de Juntos por el Cambio en las PASO 2021, a manos del binomio Luis Juez-Rodrigo De Loredo.

Felicitó a Juez, pero al remarcar que “nunca estuvo con el kirchnerismo”, el tiro por elevación es para el ex intendente de Córdoba, que es la nueva figura fuerte de la oposición. En ese sentido, Negri resaltó que trabajarán en conjunto para las elecciones legislativas de noviembre.

Mario Negri felicitó a través de Twitter a Luis Juez por el resultado en las PASO 2021. @marioraulnegri | Twitter

“Nuestro adversario es la decadencia. Juntos por el Cambio tiene otra idea de país y se ha impuesto en Córdoba por sobre el kirchnerismo. En noviembre hay que ir por el objetivo común, cambiar esta sociedad, y para eso voy a trabajar denodamente, porque la gente quiere cambiar esta sociedad, la gente no quiere ir para atrás y hace un año y medio que vive en una silla eléctrica”, graficó Negri, con un gesto adusto por lo que no deja de ser una derrota significativa.

También se refirió a la campaña sucia en las redes que denunció, y avisó que irá fondo para desenmascarar a los autores. “Las últimas 48 horas me tuvieron en los tribunales, pero no tienen nada que ver con los resultados de estas elecciones. No lo vinculo, no me escondo”.

Santos y Macri

Gustavo Santos, compañero de Mario Negri en la lista bendecida por Mauricio Macri, remarcó: “Córdoba es la primera resistencia contra el kirchnersimo”. Y evitó responsabilizar al ex presidente. “Cuando Mauricio vino a Córdoba valoró a todos los candidatos sin agravios. Ese es el espíritu”, subrayó.

“Hablé con De Loredo como Mario lo hizo con Juez, porque son adversarios circunstanciales. Mañana mismo nos ponemos a trabajar juntos para poner al país de pie. Fue mi primera elección encabezando una lista y estoy agradecido al apoyo de la gente”.