Una vez cerrados los comicios de las elecciones legislativas 2021 en Córdoba, comenzaron a circular las tendencias que ponen a Juntos por el Cambio como el gran ganador. En este marco, Mario Negri, diputado y titular de la bancada felicitó a los candidatos Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

“Me parece que fue una buena noticia. Si bien no podemos hablar hasta las 21, creo que va a ser una gran elección de Juntos por el Cambio en Córdoba. Lo importante es ver cómo continúa el país mañana. Esperar a ver los resultados”.

Por otra parte, habló sobre el supuesto “acuerdo” al que apunta el Gobierno nacional postelecciones. “Hasta ahora no existe nada, solo hay comentarios que le dijeron a la prensa. Lo primero que tienen que hacer es dialogar entre ellos, ponerse de acuerdo qué van a plantear, qué van a proponer y enviar un plan responsable. Tenemos una enorme responsabilidad, le quedan dos años por gobernar. Nos preocupa la fatiga social y el orden de prioridad en los problemas.

“Espero que si los resultados le son adversos tengan una reacción responsable. Hay que ver qué humor va a haber mañana, con qué reacción del Gobierno frente a esa Argentina”, argumentó.

“Hay una gran incertidumbre, porque después de lo que pasó en las PASO las reacciones no fueron las más acertadas. Como la carta que casi eyecta al presidente, espero que esas cosas no ocurran por el país y por la gran incertidumbre. Creo que a las derrotas tienen que asumirla y si la reacción es como laque tuvo el presidente con los cordobeses, por ahí no va la mano”, concluyó.