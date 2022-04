Por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional, Talleres recibió a River en un estadio Kempes colmado de hinchas de las dos parcialidades. El DT Pedro Caixinha puso lo mejor que tenía con la inclusión de Enzo Díaz, Diego Valoyes y Michael Santos desde el arranque.

Aquí los puntajes de los jugadores albiazules:

GUIDO HERRERA (8): Mostró seguridad en lo poco que le tiraron en el primer tiempo. En el final de la etapa, tuvo dos tremendas atajadas en la misma jugada. Y, luego del 1 a 0, le sacó el empate a De la Cruz. Fue una de las figuras del partido.

GASTÓN BENAVÍDEZ (6): Fue salida por derecha aunque estuvo contenido por los extremos rivales. En el segundo tiempo tuvo otra actitud y hasta metió la asistencia para el gol de Valoyes. Tuvo una buena tarea el ex Estudiantes de Río Cuarto.

Festejo de gol de Diego Valoyes luego de su gol a River en el Kempes por el partido de la Copa de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

MATÍAS CATALÁN (7): Le costó marcar a un movedizo Romero en el primer tiempo. En la segunda parte le tomó la mano y terminó haciendo un buen partido. Sacó todo por arriba y por abajo y se complementó bien con su compañero de zaga.

RAFAEL PÉREZ (7): Fue amonestado antes de los 15 de juego. Luego, como siempre, fue importantísimo en la seguridad defensiva de la T.

ENZO DÍAZ (6): Al principio tuvo muchas dudas en las proyecciones y perdió algunas pelotas por exceso de confianza. Luego se asentó y cuando se venía River fue fundamental en la marca por el lateral izquierdo.

RODRIGO VILLAGRA (7): Trató de ser el que cortaba el circuito de juego de River y lo logró en un trabajo que hizo recordar a sus mejores tardes en el equipo albiazul. Cortó y jugó con acierto cuando le tocó intervenir. Gran partido del volante de Morteros.

JUAN IGNACIO MÉNDEZ (6): Mucho más activo en la marca y también en la distribución desde el comienzo. Además de marcar, fue importante en el primer pase para los avances de la T. Redondeó un buen juego.

DIEGO VALOYES (7): Poca participación en el juego. Y cada vez que la recibía, estaba lejos del área rival. En el complemento, como todo el equipo, mejoró y se hizo presente con un golazo en el 1 a 0. De a poco va tomando su ritmo futbolístico.

MICHAEL SANTOS (5): Trató de moverse en la línea, de media punta. En el primer tiempo no tuvo peso especifico su aporte en el equipo. En el complemento dio lo que pudo en lo físico y fue reemplazado.

HÉCTOR FÉRTOLI (5): Apareció poco en el primer tiempo. Se notó desconectado con Santos, Valoyes y Girotti. En el segundo tiempo no tuvo mucha actividad. Salió después del 1 a 0.

FEDERICO GIROTTI (7): Las ganas y el sacrificio del ex River. En el primer tiempo no tuvo mucha participación. En la segunda parte metió un centro bárbaro que luego derivó en el gol de Valoyes. Y se perdió, de contra, el segundo gol del partido. Cuando fue reemplazado, los hinchas corearon su nombre. Jugó un gran partido ante su ex club.

SANTIAGO TOLOZA (5): Tuvo algunas buenas intervenciones y fue importante en la presión de la salida para que el rival no presione con más gente.

MATÍAS GODOY (5): Piernas frescas para las contras y, lo mejor estuvo en el aguante de la pelota para mantenerla lejos del área propia.

ÁNGELO MARTINO (5): Entró para reforzar el tándem por izquierda y colaboró en la contención y en el retroceso.

FERNANDO JUÁREZ (-): Ingresó para ayudar a marcar en el medio y cumplió.

DAVID ROMERO (-): Entró por un Girotti extenuado.