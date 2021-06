Con retiro del cartel inclusive, el Hotel Sheraton Córdoba concretó su cierre definitivo en las últimas horas y ahora son los empleados los que viven horas de angustia al no saber en qué situación se encuentran y esperan algunas respuestas sobre cuál será su futuro.

El vistoso edificio de la calle Caseros ahora está bajo la empresa Quinto Centenario, que tomó el gerenciamiento de la empresa desde este lunes 31 de mayo, pero los trabajadores del hoy ex Hotel Sheraton siguen sin saber a ciencia cierta qué será de su destino laboral.

Mientras esto ocurre, Juan Rousselot, secretario interventor de Uthgra Córdoba, detalló que había 95 trabajadores en planta, y de ellos 30 aceptaron acordar retiro voluntario; en tanto que los otros 65 están cobrando el 75 por ciento de sus sueldos, indicó a radio Cadena 3.

Seguidamente, el jefe sindical contó que mantuvieron una reunión este lunes con el ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Juan Carlos Massei, para expresarle un pedido de que se declare la emergencia para el sector hotelero, turístico y gastronómico, por ley provincial.

“Es una triste noticia”, dijo el sindicalista y agregó: “nuestro rubro no se va a recuperar de un día para el otro. No somos sectores como fábricas con un stock determinado. El mozo que no se llevó su propina en el pasado o presente no llevará en el futuro”, lamentó.