Representantes del sector gastronómico cordobés le solicitaron este jueves al gobierno de Juan Schiaretti poder volver a abrir hasta las 23. El planteo consiste en retornar a la atención manera presencial en bares y restaurantes desde el próximo lunes 31 de mayo.

Es que, durante esta semana esos locales vieron restringidas sus actividades, que fueron reducidas a la modalidad take away hasta las 18 o delivery hasta las 23. Ese DNU nacional al que adhirió la Provincia tiene vigencia hasta el próximo domingo. No obstante, aún se desconocen cuáles serán las disposiciones de la próxima semana.

“Todavía no sabemos qué va a pasar. Hay un trascendido de que nos dejarían abrir de nuevo a partir del 31 de mayo, pero sólo hasta las 19. Y si disponen eso continuaríamos muy afectados”, indicó a La Voz el secretario ejecutivo de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Córdoba (AEHGC), Fernando Faraco. Y agregó: “Si las restricciones se prolongan más tiempo, hay muchos locales gastronómicos que ya no pueden más”.

En este sentido, el empresario consideró que en el horario nocturno es cuando más factura el sector. Según Faraco, las modalidades de delivery y take away representan solo entre el 8 o el 10 por ciento de la facturación.

Cabe recordar que el pasado viernes la Cámara de Bares de Córdoba convocó a una movilización tras el anuncio de que el gobierno de Córdoba adhería a la medida nacional.