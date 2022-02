Argentino de Monte Maíz lo hizo. Ganó la final por una ascenso del Torneo Regional Amateur al Federal A y festeja, de la mano de Sebastián Montivero. Ex futbolista y DT de Racing de Nueva Italia, quien hace siete años se quedó a las puertas de clasificar a la categoría con la Academia. Aquella vez perdió por penales ante 9 de Julio de Morteros en el Miguel Sancho.

“Somos un equipo humilde y trabajador, nos propusimos un objetivo y llegamos a esta final. Esto se trata de orden y sacrificio, para muchos era imposible y hoy tuvimos este premio… No creemos lo que estamos viviendo”, se emocionó el Sapito Montivero en declaraciones a Radio Centenario, de Monte Maíz.

“Soy un laburante de esto, es una satisfacción, no sé si ganaré muchos títulos, pero por donde paso quiero dejar una huella. Gracias a mi familia que me acompaña en cada proyecto donde voy. Todavía no estoy consciente de lo que estoy viendo, con el paso de los días voy a tomar dimensión. Esperé muchos años para vivir esto. A partir de mañana comenzaré a preparar lo que viene”, avisó el DT.

Y lo que viene es competir con Racing y a Sportivo Belgrano, los otros dos equipos de Córdoba en el Federal A. “Hay que estar todos alineados para el mismo objetivos, desde el canchero, jugadores hasta el que nos cierra el portón. Esperemos que este sea el comienzo de algo muy lindo”

La consagración

Argentino de Monte Maíz, club que participa en la Liga Beccar Varela, logró un ascenso histórico al Torneo Federal A, la tercera categoría de AFA, tras vencer por penales a Rivadavia de Lincoln 5-4 , en Carcarañá, Santa Fe. Habían igualado 1 a 1 en los 90 minutos.