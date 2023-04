“El pueblo argentino lo ideologizó”, dijo Ángel Rossi sobre el Papa Francisco

El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, defendió este miércoles al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, de la gente que decidió politizarlo y “encasillarlo”. En este sentido, aseguró: “El pueblo argentino lo ha ideologizado”.

El hombre que cumple su nueva función hace poco más de un año es íntimo amigo del papa por el tiempo que compartieron a lo largo de su formación. Por eso, aseveró a El Doce: “Cuando lo quieren encasillar en algún sitio, ya sé que no lo conocen porque es un hombre sin bandera”.

El Papa, durante el Angelus. (AFP) Foto: Clarín

En este sentido, destacó que el hombre radicado en El Vaticano dialoga con todos, no se achica frente a lo distinto y tiene una profunda misericordia. “Me molesta la estigmatización hacia el papa porque es un reduccionismo que no aprovecha lo más lindo del pastor”, puntualizó.

La falta de visita de Francisco a la Argentina

“Podría venir, pero si lo hace sería en silla de ruedas”, dijo Rossi entre risas al ser consultado por la ausencia de Bergoglio en tierras nacionales. En tiempo, indicó no tener la clave para saber el motivo, pero aseguró que no es por desprecio.

“Es muy porteño y del interior. Lo juzgamos desde lo argentino”, focalizó. Por último, enfatizó en el estado de salud del pontífice que estuvo internado hasta hace poco. “De la rodilla para abajo, está mal. De la rodilla para arriba, mejor que nosotros dos juntos”, concluyó en una charla con el periodista Jorge Cuadrado.