Emanuel “Bebelo” Reynoso hace algunos días ya está en la cárcel de Bouwer luego de que la fiscal Milagros Gorgas ordenara su detención por las supuestas agresiones y robo que denunció un joven, después de una fiesta en barrio Chino. En la jornada del miércoles trascendió cómo pasa los días en el penal de máxima seguridad.

Desde el martes pasado “Bebelo” Reynoso cuenta con abogado, se trata de la dupla formada por Jorge Sánchez del Bianco y Ricardo Moreno. Justamente uno de sus defensores brindó precisiones de la situación en la que se encuentra el exjugador de Talleres y Boca y actual del Minnesota United.

Una de las principales informaciones es que Reynoso podría permanecer detenido una semana más hasta que sea llamado a declaración indagatoria. “Bebelo ya lo sabe y le dije que tiene que estar fuerte de la cabeza”, declaró Sánchez del Bianco a Infobae. Pero lo que genera un poco de escalofríos es cómo pasa los días “Bebelo” en el “penal del infierno” como lo llaman algunos internos a Bouwer.

Por el momento el futbolista se encuentra aislado en el Módulo Uno, principalmente como prevención por el coronavirus -pero también para protegerlo-. El abogado indicó que esto no solo implica que esté solo en la celda sino que tampoco puede salir al patio, cruzarse con internos o recibir alimento del exterior de la cárcel.

“Es una situación difícil porque ni siquiera puede hacer ejercicios físicos. Tampoco puede recibir comida de sus familiares, sólo consume la que le dan en el penal, no tiene contacto con el exterior porque no está autorizado el uso de un celular y estamos a la espera de que le den un turno para usar el teléfono del pabellón. Incluso hasta anoche aún no tenía una radio para escuchar y entretenerse. Es una situación realmente dura la del aislamiento, por eso hay que estar muy fuerte de la cabeza esperando que esto se resuelva a la brevedad”, explicó su abogado.

Un detalle no menor es que en Bouwer se encuentran alojados barrabravas de Talleres y Belgrano. Justamente Reynoso tiene un antecedente que podría perjudicarlo: en 2017 participó de un tiroteo contra hinchas identificados con el equipo Celeste, causa que fue elevada por abuso de armas a juicio oral en 2019 pero ante la reparación económica que hizo Bebelo con los damnificados cayó en el olvido.

Mientras tanto, sus abogados insisten en que él no estuvo en el lugar de los hechos y no participó de las agresiones y amenazas. “Él llegó cuando todo había terminado, jamás participó de nada y mucho menos exhibió un arma de fuego”, indicaron.

Y concluyeron: “Ya le dijimos que tiene que estar fuerte de la cabeza. Sabemos que es una circunstancia difícil, es obvio que su ánimo no va a ser el mejor en un lugar que es lo más cercano al infierno, pero él está entero y listo para demostrar su inocencia”

Las penas que podría recibir “Bebelo” Reynoso

Emanuel “Bebelo” Reynoso está acusado de “amenazas calificadas por el uso de arma, lesiones leves y robo calamitoso”. Según explicó el abogado de la víctima, Carlos Nayi, la calificación de amenazas va de uno a tres años de prisión y las lesiones leves, un máximo de un año. La más grave de todas es la de hurto calamitoso que llega a los seis años de prisión. Aun así, este último es más difícil de probar, pero sería el que mantendría más tiempo a Bebelo en Bouwer.

El contrato de “Bebelo” y el Minnesota United, en peligro

Otra de las grandes preocupaciones que tiene “Bebelo” Reynoso es qué ocurrirá con su contrato en Estados Unidos, con el Minnesota United de la MLS. Justamente el club emitió un comunicado indicando que “estaban al tanto de la situación” y “recabarían toda la información necesaria”. El futbolista tiene un contrato de casi 850 mil dólares anuales.