Finalmente este martes Emanuel “Bebelo” Reynoso quedó detenido en el marco de una causa de “agresión, amenaza y robo”, durante una fiesta el sábado pasado en barrio Chino. Uno de los jóvenes agredidos relató cómo fueron los hechos en los que quedó involucrado el exjugador de Talleres y Boca.

“Tipo 5 de la mañana estábamos con mis amigos en una joda en barrio Chino; no estuvimos ni media hora que nos empezaron a mirar mal, pasábamos y nos pechaban, seguimos en lo nuestro y se acercan y nos decían ‘qué hacíamos ahí si somos de otro barrio’, ahí nos muestran armas y como que le apuntan en la cabeza. Nosotros la dejamos pasar y ellos seguían en la suya y unos salieron afuera”, contó el joven a El Doce.

Y detalló: “No habrán pasado 10 minutos que entran de vuelta ya con Emanuel Reynoso y sus amigos. Ahí entra él diciendo ‘¿quién es el que se hace el malo?, ¿quién está buscando bronca?’. Uno de mis amigos se da vuelta, le quiere hacer frente y ahí es cuando Emanuel Reynoso le pega un cachetazo a otro de mis amigos también y ahí saca el arma y nos dice ‘tómense el palo que ustedes no tienen nada que hacer acá que están de visitante’. Ahí me pega el culatazo y me desvanezco un poco y empecé a sentir patadas, puñetazos y botellazos que volaban”.

“Yo me logro levantar y salto una verja del patio de otra casa, entro con una chica que me da agua para que me cure las heridas y me dice que no me podía quedar más ahí. Cuando salgo, ya estaba sentado en el suelo llena de sangre la cara y en eso viene uno y me dice ‘no te muevas porque te meto un tiro’. Cuando veo me estaba apuntando con un arma y me dice ‘no te resistas porque te meto un tiro’. Y le dije qué me vas a robar si no tengo más nada. Cuando me termina de hurguetear se va y me mete una patada en la cara. Nos llevaron billeteras, celulares. Ya eran como 25 personas que nos estaban pegando”, precisó.

Consultado sobre la posible causa de la reacción violenta de los agresores, indicó: “Quizás caímos muy tarde y los tragos empiezan a hacer juego y hay muchos problemas, quizás pensaron que íbamos a hacer quilombo. Me dijeron que Bebelo tuvo un pleito donde también pasó algo parecido.”

Por otra parte, el joven también indicó que Reynoso habría tenido otro problema previo a la fiesta en barrio Maldonado.