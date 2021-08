“Para ser delantero tenés que ser un poco loco, o raro”. La auto definición de José Luis Marzo, el Loco, ex delantero que se destacó en Unión de Santa Fe y que tuvo un paso por el Talleres campeón de la Copa Conmebol. Rivales que este domingo a las 13.30 se cruzarán en el estadio Tatengue, por la séptima fecha de la Liga Profesional.

“Son sentimientos encontrados. Con Unión hice casi todas las inferiores, soy hincha, jugué ahí. Unión es la segunda casa de mi familia. Y lo que viví en Talleres... soy un agradecido. Jugué con monstruos ahí. Es un club muy grande y te lo hace sentir”, aseguró en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Mitre Córdoba.

“Es valorable lo que está haciendo Talleres. No tiene un goleador como Gigena, Astudillo o Marzo, que estábamos parados en el área y la teníamos que mandar a guardar. Pero trabaja muy bien en base a lo que tiene. Y llega al gol con muchas variantes”, resaltó sobre el equipo de Alexander Medina.

Anticipó lo que puede verse ante Unión, que viene en remontada, y que no contará con Fernando Márquez, ex delantero de Belgrano. “Me encanta el Cuqui es un goleador de los que dentro del área no te podés descuidar. La verdad que Azconzábal está haciendo lo que puede con lo que tiene”, señaló.