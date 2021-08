Loco un poco, es la letra de la canción de Turf. Y las reflexiones de Hernán Montenegro no son tan locas. Sobre todo, al abordar temas tan espinosos como el episodio que dejó hospitalizado al cantante Chano Charpentier, y el de las adicciones a las drogas.

El Loco Hernán Montenegro, una figura más allá del deporte. Twitter @de_lacancha

Habló de todo en una entrevista a fondo con el programa De la cancha al living, que se emite los viernes a las 23 por Canal ShowSports. También de la parte deportiva, de los viejos duelos con Atenas, la NBA y sus figuras, los Juegos Olímpicos y el concepto de éxito y fracaso. “El que no fracasó, no vivió, no lo intentó”, puso la firma.

Y en su conexión con Córdoba añadió la relación con Daniel Aráoz, el actor con el que compartió el segundo MasterCheff famosos. Y también con Claudia Maradona, ganadora del reality, además de su recuerdo de Diego y el apoyo ante las adicciones. “Sólo un adicto entiende a un adicto”, aseguró.