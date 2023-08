El jugador que se disputan Belgrano e Instituto como refuerzo para la Copa de la Liga

Con un par de refuerzos confirmados cada uno, Belgrano e Instituto siguen con las gestiones en el mercado de pases para la Copa de la Liga Profesional y coinciden en el gusto por un jugador: el volante ofensivo Valentín Burgoa, surgido en Godoy Cruz.

Belgrano encaró primero y parecía que se quedaba con Burgoa, libre de Huracán. Pero terció Instituto, a partir de la relación del técnico Diego Dabove con el futbolista, al que conoce de su paso por el Tomba y por haberlo llevado a Huracán.

Valentín Burgoa (foto) convirtió el segundo tanto del Expreso / Prensa Club Godoy Cruz.

“Valentín es una de las posibilidades, está en un listado. Lo conocemos, lo hicimos debutar en Tercera y en Primera. Me gusta mucho y me ha rendido siempre. Pero por el momento no hay nada por él”, explicó Dabove.

Burgoa, volante ofensivo de 22 años, no será tenido en cuenta por Diego Martínez en Huracán, próximo rival de Instituto en Copa Argentina, y donde estaba a préstamo hasta diciembre (su pase pertenece a Godoy Cruz).

LOS REFUERZOS QUE LE FALTAN A INSTITUTO

“Seguramente lleguen tres refuerzos más. La idea es buscar gente de experiencia, en lo posible en el fútbol argentino, no tenemos tiempo para una apuesta. Puede haber alguno pero lo que se busca es gente que esté adaptada en nuestro fútbol”, detalló Dabove.

“Llegaron dos jugadores de experiencia como (Luciano) Aued y (Lucas) Rodríguez. Posiblemente vengan más de mitad de cancha par adelante. El presidente y el manager están trabajando mucho. Es un mercado difícil”, asumió el DT Albirrojo.

Diego Dabove, director técnico de Instituto, en el entrenamiento previo al clásico. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Castillo Pedro

“Coincidí con Luli Aued en el Racing campeón 2014, era parte del cuerpo técnico de (Diego) Cocca y lo conozco de ahí. Puede jugar en cualquier parte de la mitad de cancha. Y también de segundo marcador central”, agregó sobre el refuerzo que proviene de Unión de Santa Fe.

QUÉ JUGADORES NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA EN INSTITUTO

“Les comunique a Jonathan Bay y a Lucas Albertengo que no serán tenidos en cuenta”, informó Diego Dabove en ronda de prensa en La Agustina este viernes. Por ahora, ambos seguirán entrenando en el club porque no entraron ofertas. Y en el caso del delantero, se recupera de una lesión.