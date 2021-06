A comienzos de los ‘80 debutó como arquero en Talleres, en un puesto en el que era figura Héctor Rodolfo Baley. Y en 2008 hizo su presentación como técnico, también en el Albiazul. La carrera de Ángel David Comizzo, siempre ligada a la T.

“Tengo un gran cariño por Talleres, por amigos como Baley, la Cata Oviedo, Luis Galván... Me enseñaron a crecer. El club me dio la posibilidad de desarrollarme como profesional. Ojalá los caminos se vuelvan a cruzar con Talleres en algún momento”, afirmó el ex arquero de la T y River, entre otros.

Integrante de la Selección subcampeona del '90, el ex arquero de Talleres habló del arco Albiceleste. Twitter @TercerTiempo30

“A Talleres le di más como arquero que como entrenador. Recién empezaba, no tenía la experiencia”, asumió al repasar lo que fue su ciclo al frente del equipo con Carlos Ahumada como gerenciador.

“Por ahora estoy muy bien en Universitario de Perú, un club impresionante. A (Andrés) Fassi lo conozco desde sus inicios como preparador físico, pero nunca hablamos de trabajar juntos”, señaló el ex aquero en el programa Tercer Tiempo, por Radio Mitre Córdoba.

Sobre el Talleres del Cacique Alexander Medina, opinó: “Lo vi algunos partido y me gusta su estilo de juego. Podría haber llegado más arriba, pero más allá de los resultados hizo un buen papel”

“Apresuró mi retiro”

El Flaco Comizzo destacó todo lo que le enseñó del puesto Héctor Baley. Y pudo charlar con él durante la entrevista: “Apresuró mi retiro, me venía pisando los talones”, aseguró el recordado Chocolate. “Ya nos volveremos a encontrar para ir a pescar. En esta pandemia puede ir sólo una semana a Reconquista en todo un año”, respondió Comizzo.