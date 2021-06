Sobre la hora, el Belgrano de Guillermo Farré rescató un empate en un partido que no fue bueno, aunque si mostró una reacción del Pirata sobre el final para justificar el punto. Y el DT debutante destacó: “No por ser Belgrano le vamos a ir a ganar a Riestra por tres goles. No hay que esquivar la mirada a lo que es la Primera Nacional, ya no se gana con la camiseta, se gana con inteligencia y no bajando los brazos”.

“El equipo está en una construcción de juego emparentada con la historia de esta institución. Es un plantel muy rico técnicamente, para ser importante en la categoría hay que ser sólidos”, añadió Farré en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Mitre Córdoba.

Para Farré, el equipo tiene responsabilidades pero no debe dejarse llevar por la impaciencia.

Ante la pregunta de por qué no fue titular Bruno Zapelli, quien con su ingreso le cambió la cara al equipo en el 1 a 1 ante Riestra, expresó: “Consideré que tenía que esperar que ingrese cuando se sintiera más cómodo, como técnico lo debo cuidar y ponerlo cuando el desarrollo del partido lo beneficie”.

Y añadió: “Los 25 jugadores que tengo en el plantel son titulares. Nos tenemos que mantener en equilibrio. Si nos dejamos llevar por las emociones del resultados, en un partido pensaremos que somos una maravilla y en otro no”.

Farré y el balance del debut como DT, en la reflexión con Luis Artime.

El nuevo DT Celeste también se refirió a la sequía goleadora de Pablo Vegetti y señaló: “Vegetti tiene el hambre para poder convertir, obviamente que la claridad no es la misma. A lo mejor se da de la forma menos pensada, pero dámelo siempre. Tiene mi confianza. Después sabemos las características que tiene Rocky (Adrián) Balboa. Son dos goleadores”.