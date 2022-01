Otra familia cordobesa se quedó sin nada por un incendio doméstico que consumió su hogar, sus pertenencias y su lugar de trabajo. El lamentable hecho ocurrió este fin de semana en una vivienda de barrio Colonia Lola, en la que vivían un matrimonio y sus cuatro hijos.

Junto con su hogar, las llamas consumieron también un sector en el que tenían una tienda donde vendían artículos de limpieza. “Yo estaba acá a dos cuadras y a los 10 minutos me llamaron los vecinos para que viniera porque la casa se me incendiaba. Cuando llegué la situación era desastrosa, no se podía entrar por la cantidad de humo negro”, contó Mario, el padre de la familia, en diálogo con El Show del Lagarto.

“El esfuerzo de toda una vida se me iba en esas llamas”, recordó el hombre, entre lágrimas. A pesar de las pérdidas materiales, nadie salió herido, por lo que Mario consideró que “fue una tragedia con suerte”. “Mi señora y mis hijos están bien y Dios nos va a ayudar a salir de esto”, confió.

En este sentido, el hombre agradeció la solidaridad de quienes los llamaron para ofrecerles alguna ayuda. “Quiero destacar la ayuda que hemos recibido, hasta de otras provincias me han llamado por teléfono para ofrecerme dinero, transferencia o ver de qué forma me podían ayudar. Vamos a salir adelante, lo material se puede recuperar”, aseveró en un fiel relato de esperanza.

Quienes quieran aportar alguna ayuda, pueden hacerlo comunicándose al teléfono 3518034288.