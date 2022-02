Las buenas noticias a veces escasean y este viernes se dio una situación verdaderamente emocionante. Es que Ana Salomone, la médica del 107, finalmente pudo conocer a la pequeña Elena, la bebé que nació gracias a su asistencia telefónica en Córdoba.

La médica fue invitada por Macarena, mamá de la bebé, a su casa para que finalmente conociera a la pequeña Elena. “Ella es la protagonista, hizo todo, pudo confiar en mí y hacer todo lo que necesitaba. Ella, la pequeña Elena y la abuela”, arrancó diciendo Ana, visiblemente emocionada, a El Show del Lagarto.

La pequeña Elena ya tiene 9 días de vida y era la primera vez que se encontraba con la médica que ayudó a que naciera y que le llevó tranquilidad a Macarena, todo por teléfono.

“La conocía solo por fotos, pero por una cuestión de cuidarla y cumplir con los protocolos había que esperar 7 días. Es el milagro de la vida. Poder verla así en persona, no hay palabras para lo que siento”, expresó Ana.

“Haber estado escuchando su primer llanto y ahora que me den la posibilidad de entrar a su casa y conocer a su hijo que es su mayor tesoro, no me puedo olvidar más de esto”, se emocionó.

Macarena y las sensaciones por el parto asistido telefónicamente

Lógicamente quien participó de este encuentro también fue Macarena, la mamá de la bebé. “Yo estaba muy tranquila, por suerte pude calmarme y hacer todo. Me generó tranquilidad, la veía a mi mamá que estaba alterada”, contó la joven.

A su vez, aseguró que todavía no pudo escuchar el audio completo de aquel emotivo momento en que era asistida por Ana, por teléfono. “Escuché el día que entré que estaban pasando la noticia, lloré un montón. Apenas escucho un pedacito y me emociono tanto”, detalló.

Sobre cómo se desencadenaron los hechos esa mañana indicó: “Esa mañana mi mamá estaba en Cosquín y yo estaba con mi pareja. Me desperté con un dolor leve y mi pareja se estaba bañando para ir al trabajo, le avise, pero le dije que vaya tranquilo porque tenía que abrir en el trabajo. Le dije abrí que tengo para rato y mi mamá estaba en viaje y todo pasó antes. Pensé que iba a ser después del mediodía y le dije que se llegue al hospital y sucedió antes. En una hora tuve el trabajo departo, el parto y todo junto”.

Un dato clave que aportó Ana Salomone, la médica del 107, fue que no cortaran el cordón umbilical. “Al principio pensamos que se cortaba, pero justo se escuchaba que no cortemos el cordón hasta que llegaron los paramédicos. Llegaron ellos y lo hicieron de forma higienizada y después al curamiento lo hice en el hospital y de ahí en mas todo re bien. Me dijeron que si cortábamos el cordón, la bebé iba a tener que estar internada una semana mas con antibióticos”.

Sobre cómo se enteró el papá de la bebé que estaba naciendo relató: “Justo estaba en el auto, a las 10 le mandé un mensaje diciendo ‘está naciendo en la cama, vení ya’. En la desesperación, él llamó a una vecina y apareció la vecina acá, que yo no entendía cómo y era porque él la había llamado. No esperaba que naciera tan rápido”.

El rol de la mamá de la joven que dio a luz gracias a la asistencia del 107

“Yo llegué, estacionamos con mi marido y le dije a mi marido que yo iba a preparar las cosas para ir al hospital con Macarena y cuando entro a mi habitación Elena estaba saliendo”, contó sorprendida la mujer quien en ese momento se convirtió en abuela.

La sorpresa fue tan grande que no pudo controlar sus emociones. “Yo empecé a gritar, Macarena me calmaba. La doctora lo primero que me dijo es si podía contar conmigo. Le dije que sí, pero yo no puedo ver sangre ni lastimaduras, pero era mi nieta y mi hija que me decía ‘mami me tenés que ayudar’. Le pregunté a un policía si sabía de esto y me dijo que no y le pedí que me tenga el teléfono”, detalló.

Y continuó: “No sabía como agarrarla y ahí Ana me dice ‘la bebe va a nacer sola’ y ahí salió su cuerpo. Mi miedo era el cordón, mi marido apareció en la puerta con una tijera y se ve que Ana escuchó y dijo que no se lo cortemos”.

Ana, asistió a otra mamá para ayudarla a dar a luz

Esta situación que le tocó vivir a Ana Salomone ya era llamativo, pero se ve que el destino le tenía preparada otra jugada a la médica del 107: una semana más tarde, tuvo que asistir a otra mamá telefónicamente para que diera a luz.

“Hace 25 años trabajo. En la práctica asistencial se viven muchas situaciones como esta, pero en la práctica telefónica no se me había dado en otra oportunidad, porque muchas veces el llamado llega una vez que el bebé nació. Así, que se desarrolle de principio a fin, es poco frecuente” explicó Ana.

Y develó: “Cuando dije que es bastante poco frecuente es porque increíblemente en la guardia de este miércoles volví asistir un parto completo. Por algún motivo se repitió”.

Sobre cómo fue la situación, contó: “Los papás subieron al auto y el marido se comunicó porque vio que no podía arrancar el vehículo. Fue prácticamente a la misma hora que nació Luz. Fue un poco más trabajoso el parto, yo no lo puedo creer”.

En este caso tuvo la colaboración de la pareja de la mujer que estaba dando a luz: “El papá se portó increíble, hasta incluso hubo que darle indicaciones porque el bebé estaba con circular de cordón, pudo quitarla y continuar la asistencia. Yo me siento más que bendecida de tantos años, dos vidas en siete días”.