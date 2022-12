El desinteresado deseo de un niño internado en Córdoba: “Pasar Navidad con mi familia”

Emiliano es un niño santafesino de 11 años que se encuentra internado en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba debido a una extraña enfermedad que aún no pueden diagnosticarle. En la víspera de Navidad, el pequeño escribió una carta pidiendo sus deseos como todos los niños e hizo emocionar a todo el personal de salud.

En los días previos al 25 de diciembre, desde el nosocomio impulsaron a los menores a escribir sus pedidos para Papá Noel, el Niño Jesús o quien sea que se la destinen. En ese momento, a Emi le nació una sincera solicitud despojada de cualquier pretensión material que solo le abarcó tres líneas.

“Pasar Navidad en mi casa y con mi familia. Y si se puede con regalito”, escribió el niño a puño y letra sobre un pequeño papel que luego dobló en varias partes.

Emiliano tiene 11 años y le escribió una carta a Papá Noel que emocionó a todo el personal del Hospital de Niños de Córdoba. (Gentileza)

Que es la Neutropenia, la rara afección de Emiliano

Según contó Veronica, la mamá de Emiliano, a La Voz, los análisis que le hicieron al niño señalan que tiene Neutropenia, es decir, una reducción de la cantidad de glóbulos blancos en sangre. No obstante, aún no logran determinar cuál es la patología. En este sentido, la mujer reveló que el cuadro se complicó en el último tiempo y aunque le habían dicho que existía la posibilidad de que le dieran el alta para esta fecha, eso no ocurrió y “se largó a llorar al enterarse”.