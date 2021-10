“Estamos muy cómodos en Talleres desde el primer día, sobre todo por los jugadores. Y estamos muy felices en Córdoba, pero se verá cuando termine el torneo. Por eso me quiero enfocar sólo en lo que viene, el sábado con Huracán y los próximos partidos”.

Serio, diferente a otras charlas en las que rebozaba de ganas de hablar de fútbol, Alexander Medina volvió a hablar con la prensa, algo que no hacía desde el partido con Boca, el domingo 1 de agosto. En una confrencia de prensa montada en el campo de juego de la Boutique de barrio Jardín. Y se refirió a su continuidad, ante los crecientes rumores que lo vinculan a la Selección uruguaya.

Alexander Medina, DT de Talleres, atendiendo a los medios de comunicación en la cancha La Boutique. (Facundo Luque)

“Cuando terminé el torneo haremos un balance y hablaremos con el presidente. Talleres está por encima de cualquier jugador, cualquier entrenador y cualquier presidente”. Más allá de no nombrar a Andrés Fassi, remarcó: “La relación es normal y buena. Tenemos diálogo permanente. Si faltaron fichajes ya es pasado. Lo hablamos en público y en privado”.

“Cuando dejé de hablar no fue una cuestión personal contra nadie. Me aboqué a dar lo mejor con el plantel. Ahora siento la necesidad de volver a hablar, de este ida y vuelta”, explicó.

El bajón

“Nosotros estamos haciendo bien las cosas: estamos segundos, con 24 equipos atrás, estamos en zona de Libertadores y Semifinales de Copa, ¿cómo no vamos a disfrutar esto? Obvio que no nos conformamos, pero vamos a cerrar un buen año. Estoy convencido de eso”. Así lo enfatizó Alexander Medina, respecto a como decayó la producción del Talleres, con apenas un triunfo en las últimas cinco fechas, con tres derrotas y un empate.

“No guardamos ningún jugador contra Colón. Pusimos lo mejor que teníamos. Ya lo habíamos hecho en otros partidos y no se dijo nada, porque el resultado había sido positivo. Contra Colón, no jugó por quinta amarilla Enzo Díaz y a Tenaglia lo esperamos hasta último momento por cuestiones físicas. Y Santos y Mendez salieron por cuestiones globales. No queremos tener contratiempos físicos como en el semestre pasado”, aclaró, respecto de la polémica por resguardar jugadores pensando en River.

“Contra Colón perdimos un partido totalmente inmerecido. Contra River perdimos bien. Y ante Lanús, hicimos un buen primer tiempo y en el segundo fuimos superados totalmente. Ahora, manos a la obra para solucionar los errores cuanto antes. Tenemos muchachos jóvenes que nunca estuvieron primeros o nunca jugaron una semifinal y lo van hacer ahora”.

La Selección

Respecto de la versión sobre la posibilidad de dirigir a la Selección uruguaya, no dio rodeos: “A mí no me llegó nada, sólo los rumores de la prensa. Y además soy respetuoso del contrato con Talleres. Estamos en la recta final del torneo y precisamos estar muy enfocados y convencidos para poder transmitirle eso a los jugadores”.