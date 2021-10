El mediocampo de Talleres es un lugar clave para el funcionamiento de los dirigidos por Alexander Medina. Las alternativas no son muchas y, cuando falta alguna pieza, se resiente y el rendimiento no es el mismo. En el partido del lunes pasado ante Lanús, que terminó 3 a 3, no estuvo Rodrigo Villagra reemplazado por Francis Mac Allister.

El hijo del Colorado no está teniendo buenos rendimientos cuando le toca entrar y, a pesar del sacrificio y la voluntad, el equipo extrañó la presencia de Villagra.

Es un hecho que el sábado 30, a las 18, cuando Talleres reciba al Huracán de Fran Kudelka en el Kempes, el mediocampista central titular vuelva a ser el mismo Villagra y forme dupla con Juan Ignacio Méndez. Aunque el Cacique puede sorprender con otro cambio, el que se dará en el la línea de volantes es el único confirmado.

El miércoles por la mañana el plantel albiazul volvió a entrenar en el predio Amadeo Nuccettelli y, el entrenador tendrá dos entrenamientos más antes del partido ante el Globo para definir si será un solo cambio o habrá más variantes.

Árbitro confirmado para Talleres recibiendo a Huracán

Se sortearon las ternas para la fecha 19 del torneo de la Liga Profesional. Para el partido del sábado, a las 18, en el Kempes entre Talleres y Huracán, el árbitro principal será Patricio Loustau.

Patricio Loustau ya vive el partido que se jugará el miércoles 2 en Córdoba.

Los asistentes serán Ezequiel Brailovski y Eduardo Lucero. El cuarto árbitro será Eduardo Gutiérrez.

