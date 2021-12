El cordobés Jorge Fernández Valdés se adjudicó el Abierto de Golf de Argentina, un título histórico conseguido con 70 golpes en la última ronda para un total de 277 (-11). Aventajó por tres al francés Jeremy Gandon y al coreano Rak Cho, ambos con 280 tiros.

Histórico porque representa un logro en un proceso de la Asociación Argentina de Golf para que sus aficionados obtengan triunfos simbólicos como éste, por ser uno de los ocho campeonatos más antiguos del mundo.

Jorge Fernández Valdés se coronó en el Abierto de la República Argentina y se clasificó al British open 2022. (Foto: @jorgefvgolf)

Y también porque desde Ángel Cabrera (en 2012) que no ganaba un cordobés y desde Emiliano Grillo (en 2014), en Martindale, no lo conquistaba un argentino. El francés Gandon había salido a jugar la ronda final como único líder y con uno de ventaja sobre Fernández Valdés, pero no pudo sostener el buen ritmo de los dos primeros días y se quedó con el segundo lugar. Detrás de ellos, con un golpe más (-7) hay otro grupo nutrido de jugadores que comparte el cuarto lugar, entre ellos el nacido en Alta Gracia Estanislao “Tano” Goya

Cuando en el año 2020 arreciaba la pandemia, en agosto Fernández Valdés emprendió viaje a Estados Unidos para jugar un circuito de ocasión creado por la misma PGA y salvar la temporada a muchos jugadores parados. Después pudo jugar algunos pocos torneos preparados para dar un cierre decoroso a la gira de Latinoamérica.

Si bien este no había sido un año de grandes resultados, este triunfo lo coloca como firme candidato a ascender a la gira Korn Ferry y lo clasifica directamente al Abierto Británico (The Open), el torneo de mayor historia del mundo.

Así lo ganó

En las cuatro rondas, “Jorgito” (surgido en Lomas de la Carolina y representante del Córdoba Golf Club durante muchos años) hizo registros de menor a mayor y anotó 70-70 y se despachó con un 67 el sábado que lo colocó con chances para ganar.

En su última ronda hizo un birdie (6) y un bogey (7) y, en el regreso, dos birdies más (10 y 15) jugando con gran solvencia en los momentos de mayor presión, especialmente cuando quedó puntero y sólo dependía de él.