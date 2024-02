Dolor en Malagueño por la muerte de Adrián González: le tiraron una piedra y murió

Adrián González (33) falleció en el Hospital de Urgencias de Córdoba tras recibir una pedrada cuando circulaba en su moto. El hecho ocurrió el pasado domingo en Malagueño, y la Policía busca al responsable del asesinato. El hombre era padre de un niño de 7 años.

El ataque se dio en barrio Santa Bárbara cuando González iba a trabajar. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de Nieva y luego, al Hospital de Urgencias donde quedó internado en grave estado. Tras varias horas de agonía, murió. La familia decidió donar los órganos.

Según trascendió, el hombre no habría llegado a contar qué fue lo que le sucedió. Desde la Justicia indicaron que no le faltan pertenencias, según se pudo comprobar. La causa quedó en manos de la fiscal de turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, que investiga las circunstancias del hecho. Por el momento, no hay detenidos.

Dolor en Malagueño por la muerte de Adrián González

Alejandra, la madre del joven asesinado, dijo a El Doce: “Estamos todos destrozados. Mi hijo fue asesinado brutalmente en la calle cuando iba a trabajar. Al asesino que no le alcanzó con voltearlo de la moto sino que cuando cayó siguió pegándole con la misma piedra. Solo pido justicia, esto es una serie de sucesos en Malagueño”.

“Si no encuentran al asesino, vamos a hacer justicia por mano propia”, dijo entre lágrimas a radio Mitre. Aparentemente, todo se trató de una agresión brutal en lo que sería un hecho de violencia urbana.

LA INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA

“No se descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido”, remarcaron desde la fiscalía de Villa Carlos Paz, desde donde se han ordenado una serie de medidas procesales como la búsqueda de testigos y la toma de testimonios. Además, se están investigando circunstancias previas.

En principio, no habría denuncias previas por hechos de robo con esas características y en ese lugar. De todos modos hay una investigación abierta tendiente a esclarecer cómo fueron los hechos.