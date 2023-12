Detuvieron a los supuestos autores del robo a la casa del intendente de Río Ceballos

Ezequiel Lemos asumió como intendente de la ciudad de Río Ceballos, provincia de Córdoba, en un acto que se llevó a cabo el sábado 9 de diciembre por la noche. Paralelamente, un grupo de delincuentes le desvalijó la casa.

“Yo también soy una víctima de la inseguridad”, lamentó Lemos en un video donde mostró el estado deplorable estado de la vivienda tras el paso de los violentos. Luego de una serie de operativos en las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, la Policía confirmó la detención de los supuestos autores.

Se trata de dos hombres de 42 y 27 años que fueron detenidos en un allanamiento dentro de una vivienda ubicada en calle Mario Plante al 150, de barrio Loza, en Río Ceballos. Un celular, una máquina de cortar pelo y un parlante fueron los elementos secuestrados por las autoridades.

Uno de los sospechosos que fue detenido. (Policía)

Finalmente, los investigados fueron trasladados a sede judicial, quedando a disposición de la Justicia de Córdoba. Sin embargo, no se descartan más detenciones con el correr de los días.

ROBO AL INTENDENTE DE RÍO CEBALLOS

“Después de haber estado recibiendo el acta de traspaso y la cuestión administrativa del municipio, me encuentro con que me entraron a robar. Yo también soy una víctima de la inseguridad que estamos padeciendo todos los vecinos de Río Ceballos y de la provincia de Córdoba. Hoy me tocó a mí, como a muchos otros vecinos”, expresó a través de la red social Instagram.

En las imágenes se puede ver cómo los delincuentes violentaron una puerta y rompieron rejas de una de las ventanas de la vivienda. “Tengo una bronca, impotencia, tengo que trabajar mucho, hay mucho por hacer. Es una deuda pendiente que la tenemos todos”, aseguró.