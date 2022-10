Detalles estremecedores de la “casa del horror” en Córdoba: “Los abusos se denunciaron hace 20 años”

Mientras continúa la investigación por el crimen de dos hermanas en barrio Autódromo de la ciudad de Córdoba, una prima de las víctimas salió a hablar y brindó crudas declaraciones. La mujer se refirió a los casos de abuso sexual que habría perpetrado el padre de familia Facundo Armando Castro, más conocido como “Don Castro”.

“Las chicas eran unas niñas que estaban encerradas todo el tiempo, no tenían vida social. Cuando Esther sale embarazada era imposible”, contó la denunciante en diálogo con El Doce. En ese momento fue que intervino la hermana de “Don Castro” y allí comenzaron las sospechas, que se agravaron cuando “la mamá pidió que cuidaran a las hijas antes de morir”.

Arduo trabajo de bomberos en la casa de barrio Autódromo para recuperar los cuerpos de las dos mujeres desaparecidas. (Nicolás Bravo / la Voz)

Sobre la muerte de la esposa del presunto abusador, la mujer indicó que se produjo en 1990 debido a un cáncer de mama que se le complicó “negligencia, porque él no permitía que los médicos la vieran”. “Él no dejaba que se acercaran a la familia. No daban mucho con nosotros, eran medios raros. Es real que no se daban con los vecinos”, agregó.

Sobre la denuncia de los abusos, contó que fue la misma tía la que la radicó hace 20 años en la fiscalía de Deán Funes, pero que no prosperó. “La hermana que hizo la denuncia movió cielo y tierra, pero no sé por qué no se avanzó”, señaló y agregó que en ese momento, la familia vivía en esa localidad del interior de Córdoba antes de mudarse a barrio Autódromo.

Los hermanos de las mujeres abusadas “se salvaron”

Por otra parte, la prima de Esther y Sara (mujeres asesinadas y lanzadas a un pozo de más de 50 metros) detalló que las mujeres tenían hermanos mayores. Sobre sus destinos, reconoció que “terminaron el colegio y se salvaron” porque se fueron de la casa, “pero las chicas lamentablemente no”. “El entorno estaba tan enfermo que no se dejaban ayudar”, sentenció.