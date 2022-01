Maximiliano vive junto a su familia en la zona rural de Malvinas Argentinas. En las pasadas fiestas, todos se contagiaron de Coronavirus y ahora, no pueden trabajar ni tienen ingresos económicos. Además, la situación se complica ya que en la región no cuentan con los servicios de luz ni agua potable.

El contagio se dio el 1 de enero, cuando Maximiliano tuvo contacto con un positivo. Para no llevar el virus a su familia decidió aislarse un día y medio en un auto, hasta que se enteró que los demás integrantes también dieron positivo. La familia vive en una casa precaria, donde conviven otros 15 familiares y por el momento no tienen luz, agua y tampoco alimentos.

“Soy peón de albañil y tengo dos hijos. Para el 31 hubo un contacto y me contagie. Tengo que estar aislado 10 días y si no trabajo no me pagan. Me aislé en el auto un día y medio pero igual se contagiaron todos acá y volví a la casa. Vivo con mi suegro y en total somos 15. No tenemos luz ni agua, vivimos de generadores en el campo”, explicó Maximiliano al medio Punto Malvinas.

Ante la situación, el joven pidió que las autoridades lo escuchen. “Necesitamos alcohol en gel, mercadería. Tenemos chicos y necesitamos pañales. Lo que más puedan ayudarnos se los agradecería”, finalizó Maximiliano. Para colaborar con la familia el número de teléfono es 3515997922.