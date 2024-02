Desesperada búsqueda de un joven de 20 años en Córdoba: desapareció hace un mes

En las últimas horas, se conoció la desesperada búsqueda de un hombre de 20 años en Córdoba. El joven desapareció a fines de enero en barrio El Pueblito, según lo precisado por su madre en diálogo con El Doce.

BUSCAN A UN JOVEN DESAPARECIDO EN CÓRDOBA

Sergio Turek fue visto por última vez por sus compañeros en la parada del colectivo de las líneas 40 y 43 sobre calle Cleto Aguirre en barrio El Pueblito. De acuerdo a lo explicado por su madre, Julia, el joven había ido a trabajar como albañil a la urbanización La Docta y a su salida, su patrón lo dejó en la parada de dichas líneas de ómnibus.

Sergio Turek tiene 20 años y está desaparecido desde hace un mes en Córdoba. Foto: El Doce

“A los dos días puse la denuncia en la comisaria 22, después me mandaron a avisar que tenía que ir a las 19. Y aún no tengo respuestas”, lamentó la mujer. “Estoy desesperada. Pido ayuda a la audiencia, que me ayuden a buscar a mi hijo”, agregó.

Al momento de su desaparición, el joven vestía un pantalón azul y una polera gris clara. Por cualquier información, comunicarse al teléfono 3515106593 o acercarse a la dependencia policial más cercana.