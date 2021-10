Cuando parecía que seguía en Talleres, a pedido de Alexander Medina, un desacuerdo en lo económico hizo que cambiará el rumbo. Y hoy José Mauri es refuerzo del Sporting Kansas City que participa en la MLS de Estados Unidos.

“Es un cambio grande, completamente distinta, pero contento con la decisión que tomé. Me encontré con un club que a nivel estructura es de lo mejor que vi, con un complejo deportivo superior al del Milan. Y un equipo que practica un estilo de juego parecido al que teníamos con el Cacique Medina en Talleres”, repasó el volante en una entrevista con De la cancha al living por canal ShowSport.

“Me tocó convertir un gol justo en el debut de Fede Navarro en Chicago Fire... Pobre, le opaqué el debut je. Pero Fede tiene muchas condiciones y toda la carrera por delante. También me tocó enfrentar a Fraga (Franco Fragapane), y dentro de unas fechas será con Poche (Tomás Pochettino).

Impregnado con lo que significa Talleres, no ocultó su satisfacción por el presente Albiazul, puntero de la Liga Profesional y semifinalista de la Copa Argentina. “Es un alivio porque hace rato que se lo merece, por los que vienen de hacen varias temporadas como Guido (Herrera), Juan (Komar), Enzo (Díaz), Nacho Méndez... Y el número uno que se merece todo que es el Cacique”.

“No me fui mal de Talleres ni enojado con Andrés Fassi. Me hicieron un ofrecimiento y no dije que era malo, sí que era menos de lo que recibía. En Talleres estaba recontra feliz. Y muy agradecido, porque me abrió las puertas del fútbol argentino, igual que con el Cacique que me había llamado otra vez”, aclaró Mauri.

