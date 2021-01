Finalmente este lunes se informó que Walter Manuel Insaurralde, quien está imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante continuado agravado por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el vínculo en concurso, todo en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años de edad, doblemente agravada en concurso ideal, por el vínculo y por el medio intimidatorio”, irá a juicio.

Se trata del papá de Sathya Aldana, la joven que el 19 de enero del 2020 se quitó la vida luego de revelar a través de sus redes sociales que el imputado había abusado de ella durante seis años, cuando la joven tenía 8 y 14 años.

Según informó El Doce, la elevación a juicio se confirmaría en los primeros días de febrero. A su vez, la defensa de la familia de la víctima iría por la pena máxima contra el abusador, que es de 20 años de prisión.

En febrero del 2020 se había conocido la imputación contra Insaurralde. “Fue llamado a tenor del artículo 306, última parte del Código Procesal Penal, para que pueda ejercer su derecho de defensa”, habían indicado en su momento desde la fiscalía que lleva la investigación y que está a cargo de Ingrid Vago.

Justicia por Sathya Aldana

Por otra parte, este martes 19 de enero, a un año de la muerte de la joven, familiares y amigos de Sathya Aldana convocaron a una “marcha de silencio” frente a Tribunales I de Córdoba, en calle Caseros al 551, a las 12.

“Durante más de dos años, la fiscalía no avanzó en la investigación que debía realizar de oficio, no tomó las pericias psicológicas ni a Sathya ni al denunciado. Al pedir explicaciones a la fiscal, la respuesta fue que no había recursos para llevar adelante la investigación; respuesta que pone en evidencia el abandono del Estado a las víctimas de violencia sexual”, indicó la madre de la joven a El Doce.