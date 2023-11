Denunciaron a una concejal de Córdoba y le quitaron a su hijo: habló y afirmó que renunciaría para recuperarlo

La concejal electa de Juntos por el Cambio en Córdoba, Jessica Rovetto Yapur, fue denunciada por maltrato infantil entre julio y septiembre de este año. Producto de la acusación, le retiraron la tenencia de su bebé.

La denuncia fue realizada por una clínica de la ciudad que atendió a su hijo. Solicitaron la participación de la Justicia porque el menor presentaba lesiones compatibles con algún tipo de violencia doméstica. Ante esto, Rovetto Yapur dijo que se está cometiendo “una injusticia”.

TRAS VARIOS MESES DE LA DENUNCIA, LA CONCECAL HABLÓ DEL TEMA

A dos semanas de tener que asumir en el Concejo Deliberante, Rovetto Yapur sostuvo en diálogo con El Doce: “Si el pedido es que yo renuncie para que me devuelvan a mi bebé, yo renuncio”. Y recalcó: “Lo único que quiero es que mi bebé vuelva conmigo y con su padre”.

Asimismo, insistió en que es inocente, al igual que su pareja. “No veo ningún impedimento por el cual yo no tenga que asumir”, agregó. También dio más detalles sobre cómo empezó el caso, cuando llegaron al niño al hospital. “Lo llevamos creyendo que podría haber alguna cuestión hematológica ya que hay antecedentes de leucemia en la familia”, afirmó.

“Explicamos esa situación, le hicieron todos los estudios tendientes a ver si había maltrato. Radiografía y ecografía para ver si había algún síndrome del niño sacudido y todo dio perfectamente bien”. La concejal electa aseguró que “un neurólogo dijo que no había maltrato”.

“A pesar de eso, la clínica hizo la denuncia, pidió la intervención de la Senaf y ellos son los que mantuvieron la sospecha de que había maltrato infantil y nos lo retiraron”, dijo.

EL HIJO DE LA CONCEJAL NO ESTARÍA CON SU FAMILIA

La concejal explicó que el pasado 17 de noviembre el niño fue llevado a un hogar de acogimiento. “Ese es el mayor de nuestros reclamos: ¿por qué mi bebé no está con el resto de la familia que tenemos? Nosotros hemos propuesto a las dos abuelas, tenemos tíos, primos, un montón de círculo afectivo que pueden hacerse cargo y no hay necesidad de que esté con una persona desconocida”, planteó.

La representante de Juntos por el Cambio cuestionó: “Hace una semana que no lo vemos, no nos dan explicaciones y nos dicen que esto tiene como mínimo 90 días más. A él se le están vulnerando en este momento un montón de derechos y no hay ni una prueba”.

Rovetto Yapur junto a su pareja.

“En el último informe que ellos presentan al juzgado, en vez de tener en cuenta la situación del niño, ponen recortes periodísticos sobre la situación que yo había pasado cuando estuve en campaña. ¿Eso qué tiene que ver con una situación de maltrato del niño? Entonces efectivamente acá hay algo político”.

LA POSIBLE CAUSA DE LAS MANCHAS QUE TENÍA EL BEBÉ

Rovetto Yapur mostró preocupación por la salud de su hijo. “Durante estos tres meses, le hicimos pruebas hematológicas que dan cuenta que podría tener una enfermedad que se llama Von Willebrand, que genera sangrado y es un problema de coagulación”, advirtió

Y marcó: “La Senaf no lo tuvo en cuenta, no se lo informó a la persona que hoy lo tiene a cargo y a me preocupa porque tiene que saber por cualquier cosa que le pueda pasar”.