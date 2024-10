David Eli, sobre el futuro del Rally de Argentina: “Córdoba es por siempre el terreno ideal”

A raíz de las probabilidades de que, en los próximos años, el Rally de Argentina pueda realizarse por el WRC (sigla en inglés de World Rally Championship) en la Mesopotamia, compartiendo la ruta con Paraguay, Via Córdoba conversó con David Eli, coordinador general del evento mundialista durante la mayor parte de su historia.

“Encarnación y Posadas están separadas por un río y por ende tienen terrenos similares. Siempre se corre por allí la fecha del Codasur. No obstante, no sé si las rutas son totalmente aptas para los autos del WRC. No puedo emitir opinión sobre lo que piensa el promotor del Campeonato Mundial de Rally, pero el terreno ideal es por siempre Córdoba”, aseguró Eli.

El estado de las negociaciones para que vuelva el Rally Mundial a Argentina

Consultado por el estado de las gestiones con el promotor del WRC para que el Rally Mundial vuelva a nuestro país, Eli dijo: “Hoy, las negociaciones con el promotor están en manos del ACA. Ignoro por el momento los resultados de la misma.”

El Rally de Argentina (WRC) se realizó por última vez en 2019.

Al respecto, Vía Córdoba pudo constatar que las conversaciones entre el ACA y el promotor del WRC se mantienen activas; y que sería fundamental para el regreso del Rally Mundial a Argentina el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación. A la vez, se sabe que el Gobierno de Córdoba respaldaría el retorno del WRC a esta provincia, si fuera posible.

“En ese caso, como he explicado oportunamente, necesitamos que si o si nuestra fecha esté ubicada entre marzo y abril, porque en septiembre (mes que el promotor consideró), en Córdoba tenemos grandes riesgos de incendios y por eso sería totalmente inviable”, recordó Eli.

Desafío Ruta 40: por qué Argentina estará ausente del calendario del W2RC en 2025

David Eli también se refirió al hecho de que el ya legendario Desafío Ruta 40 no estará en el calendario del Mundial de Rally-Raid W2RC el año que viene.

“Hemos consensuado con la promotora (ASO) hacer el Desafío Ruta 40 en una fecha más benigna con las temperaturas y poder así transitar terrenos en altura más apropiados para la disciplina (dunas, fuera de camino, etc.)”, explicó Eli.

El Mundial de Rally-Raid W2RC no incluirá al Desafío Ruta 40 en 2025. Fue consensuado entre los organizadores y ASO, promotora del torneo.

Y detalló: “A eso, no lo logramos con frío extremo; y nos obliga a transitar por caminos de rally, con grandes operativos de seguridad, no siendo este tipo de terrenos los que más prefieren los competidores de esta disciplina.”

Finalmente, anunció: “Para 2026, tomaremos una fecha apropiada, que este próximo año no estaba disponible.” El calendario del Mundial de Rally-Raid W2RC 2025 fue anunciado oficialmente el viernes, en la previa del Rally de Marruecos, que se pone en marcha este domingo y es la quinta y última fecha de 2024.

Las cinco carreras que formarán el torneo, promovido por ASO y fiscalizado por la FIA y la FIM, serán el Dakar (3 al 17 de enero próximo), el Desafío del Desierto -Abu Dhabi- (21 al 27 de febrero), el Rally de Sudáfrica (18 al 24 de mayo) -en reemplazo del Desafío Ruta 40-, el Rally-Raid de Portugal (22 al 28 de septiembre) y el Rally de Marruecos (10 al 17 de octubre).