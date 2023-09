Daniel Barrea: por qué se fue de Belgrano a Godoy Cruz y si festejaría un gol ante el Pirata

Una de las figuras del Belgrano subcampeón en Reserva que venía pidiendo un lugar en Primera era el delantero Daniel Barrea (22 años). De hecho lo tuvo en la consideración de Guillermo Farré y hasta convirtió un gol en la victoria por Copa Argentina sobre Claypole.

Para sorpresa de muchos, dejó el club de Alberdi y pasó a préstamo a Godoy Cruz, con cargo y opción de compra del 50 por ciento de la ficha, En la próxima fecha, será rival del Pirata en Mendoza. “Estoy contento con esta posibilidad en Godoy Cruz para sumar minutos”, expresó en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Daniel Barrea, el delantero jugó 10 partidos en Belgrano y convirtió un gol frente a Claypole.

Consultado sobre los motivos de su salida, explicó: “Hablé con Farré, me dijo que estaba la posibilidad de jugar por las bandas y yo prefiero jugar de 9″. Y más allá de que en la Reserva que dirige el Beto Norberto Fernández jugó en distintas posiciones del frente de ataque, aclaró: “No tengo problemas de jugar donde me pida el técnico, pero me siento más cómodo de 9″.

Daniel Barrea, delantero de Belgrano en el partido ante Claypole por la Copa Argentina. (Prensa Belgrano)

LA RESPUESTA DE BARREA A LO QUE DIJO EL LUIFA ARTIME DE SU SALIDA DE BELGRANO

En la semana Luis Fabián Artime tocó el tema del préstamo de Daniel Barrea y planteó que en sus tiempos de jugador él se hubiera quedado a pelear el puesto en Belgrano. “Leí lo que dijo el Luifa, en mi situación consideraba que en estos años podría haber tenido más minutos de juego en el equipo. Igual no tengo ningún reproche para el club”.

Daniel Barrea viajaría mañana a Mendoza para firmar su contrato con Godoy Cruz.

Y remarcó: ”Estoy feliz porque me llegaron muchos mensajes de gente de Belgrano que me hizo saber su cariño. En ese sentido, cuando se reanude la Copa el próximo fin de semana, le tocará enfrentar al Celeste, el domingo 17 de septiembre a las 17. “Si me toca convertir un gol, no lo voy a festejar”, aseguró.

LA OPINIÓN DE BARREA SOBRE LOS REFUERZOS QUE LLEGARON A BELGRANO

La transferencia de Pablo Vegetti al Vasco da Gama de Brasil puso a Belgrano en la necesidad de buscar otro goleador de experiencia. Y contrataron a Lucas Passerini. “Es un gran jugador y excelente persona. Viene cumpliendo en la cancha y se nota”, resaltó Barrea.

Daniel Barrea festeja su gol para Belgrano ante Claypole. (Prensa CAB).

Y también mencionó a otro delantero cordobés de gran presente en Godoy Cruz, el ex Instituto, Tadeo Allende: “Lo conozco de acá de Córdoba, tenemos una relación de amistad. Y por suerte le está yendo muy bien, con muchos goles convertidos”.