Damián De Santo, de gira por Córdoba: la coincidencia para la conexión espiritual con su padre

Con la obra teatral “Una clase especial”, Damián De Santo se presentó en Semana Santa en Córdoba, provincia que escogió para un fuerte cambio de vida, al radicarse en Villa Giardino, en el Valle de Punilla.

En la gira que realiza junto al también reconocido Martín Seefeld, el punto inicial fue en la ciudad de Río Cuarto, donde una coincidencia desbloqueó el recuerdo de su padre.

Martín Seefeld y Damián de Santo presentan "Una clase especial". (Prensa "Una clase especial".

“Mi papá vuelca su vehículo y muere en Río Cuarto cuando iba a Villa General Belgrano, donde vivía. Yo nunca había pasado por donde fue el accidente. Ahora lo hice, ví que estaba a pocos kilómetros, me bajé del auto y enterré un rosario muy particular que yo tenía. Al rato me llama mi hermano y me dice, ‘sabés que día es hoy, es el cumpleaños de papá’. Y le mandé el video con lo que acababa de hacer”, relató en el programa De la cancha al living, por canal Showsport.

Ante la consulta sobre si eligió la provincia como residencia por los recuerdo, remarcó: “Elegí Córdoba por la vida. Tenemos un hijo de 25 años con Vanina, en su momento vinimos a perder el embarazo. Llegamos a Giardino y nos enamoramos del paisaje 360 en los atardeceres. Compramos el terreno, hicimos las cabañas donde Joaquín se crió”, evocó el actor.

CÓRDOBA, EL LUGAR ELEGIDO

“Los lugares te eligen. Y Córdoba fue elegida por la vida, no por la muerte. Mi viejo tuvo el accidente cuando venía de Buenos Aires de un casamiento, sin dormir bien, cabeza dura. Iba a traer a mi sobrino que le dijo ‘no, porque vos salís muy temprano’. Hubiéramos contado dos menos en la familia... Es el destino, mi viejito está en mi corazón y ahora tiene su rosario cerquita de donde partió”, completó Damián De Santo.