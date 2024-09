Cuti Romero reposteó una crítica contra Tottenham y se metió en una polémica

Luego de la derrota ante el Arsenal por 1 a 0 en el clásico de Londres por la cuarta fecha de la Premier League, Cristian “Cuti” Romero reposteó una crítica contra Tottenham en las redes sociales. La borró minutos más tarde, pero ya era tarde y se metió en una polémica.

Luego de la derrota ante Arsenal, Cuti Romero se metió en una polémica

El conjunto comandado por Ange Postecoglu cayó en el duelo del domingo y el argentino fue foco de las críticas. Perdió la marca en una pelota parada y terminó influyendo en el gol del cotejo, gracias a Gabriel Magalhães.

Gabriel, del Arsenal, anotó el gol de la victoria contra el Tottenham de Cuti Romero. (AP Foto/Kin Cheung)

El resultado aportó al inicio irregular del equipo que la temporada pasada terminó entre los cinco primeros de la liga. En un contexto delicado, Cuti Romero replicó un mensaje contra su club por cómo trató a sus jugadores tras la fecha FIFA.

El reposteo del Cuti Romero contra Tottenham y la polémica

“Fue el único club de la Premier que hizo volver a los jugadores de selecciones por su cuenta y sin logística propia por decisión de sus dirigentes”, escribió el periodista Gastón Edul, en su cuenta de X (exTwitter).

El comunicador aseguró que el club “dio ventaja porque sus jugadores llegaron con menos descanso que el resto” y reveló que “Cuti Romero jugó con un cuadro febril”. Por su parte, el central le dio retweet al texto y desató la polémica en Inglaterra.

A pesar de las críticas contra su figura, horas más tardes, dio marcha atrás con su accionar y subió un sentido mensaje pidiendo unidad: “Duele perder un derby, pero no tengo dudas que daremos vuelta este mal arranque de temporada. Estemos todos juntos Spurs, también en este momento. Gracias a todos los fans por siempre apoyarnos”.

Cuti Romero fue ojo de las críticas tras el 0-1 ante Arsenal.

A pesar del reposteo de la crítica contra Tottenham, los fanáticos ingleses le mostraron su apoyo en el estadio y en las redes sociales. Por su parte, el entrenador habló en la conferencia de prensa.

Postecoglou aseveró que se enteró de la actividad del Cuti en redes después del partido. “Me lo mencionaron (después del partido), pero no antes”, contó. Además, contextualizó: “Todos los jugadores volvieron el jueves para el partido del domingo. Antes del partido no se había mencionado nada”.