Facundo Zarate, Lautaro Domene, Joaquín Kruger y Gaspar Garrone son los cuatro cordobeses que representarán a Argentina en el próximo Mundial Sub 21 de hockey. El torneo internacional se disputará en Bhubaneswar, India, entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.

El cuarteto cordobés fue incluido en la lista definitiva anunciada este viernes por los entrenadores Lucas Rey y Lucas Cammareri. Con algunas caras conocidas y otras nuevas, los Leoncitos buscarán volver a subirse al podio de la competencia mundialista.

El cordobés con más experiencia en seleccionados nacionales juveniles es Zarate, quien ya cuenta con una larga trayectoria con la celeste y blanca. El mediocampista del Jockey Club Córdoba (JCC) fue el goleador del seleccionado que se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Por su parte, su compañero de club Garrone es otro de los jugadores que ya cuenta con un importante historial defendiendo la camiseta argentina. El delantero también formó parte del plantel que se subió al podio en el torneo disputado en Buenos Aires.

En tanto, Domene es una de las sorpresas ya que no venía siendo convocado anteriormente. Gracias a sus grandes actuaciones con la camiseta del JCC y de su actual club (Royale Ombrage), y lo demostrado en las últimas concentraciones nacionales, el defensor y mediocampista cordobés se ganó un lugar entre los 18 elegidos por la dupla técnica.

Kruger, en tanto, es otro de los que no venía siendo citado con frecuencia, pero por su sólido presente en Royal Daring (Bélgica) y sus capacidades técnicas entró de lleno en la consideración de Rey y Cammareri.

Cómo será la cita mundialista

En el torneo, los Leoncitos integrarán el Grupo D junto con Alemania, Pakistán y Egipto. En cuanto a los partidos de la primera fase, el debut está previsto para el jueves 25 de noviembre a la 1, frente a Egipto.

En la segunda fecha, Argentina se presentará el viernes 26 a las 11, ante Alemania; mientras que, el domingo 28 a las 8.30 cerrará la fase de grupos frente a Pakistán. El seleccionado nacional buscará repetir las finales que alcanzó en Hobart 2001 y Rotterdam 2005, donde salió segundo y primero, respectivamente.

La lista completa

A la lista definitiva la completan: Nehuen Hernando (Buenos Aires), Agustín Cabaña Santi (Mendoza), Tadeo Mahon (Bs As), Tadeo Marcucci (Bs As), Matteo Fernandez (Bs As), Bruno Stellato (Bs As), Ignacio Ibarra (Bs As), Facundo Sarto (Bs As), Joaquín Toscani (Bs As), Ignacio Nardolillo (Tucumán), Francisco Ruiz (Bs As), Lucio Méndez Pin (Bs As), Bautista Capurro (Bs As) y Franco Agostini (Bs As).