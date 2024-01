Cristian Castro apareció en Jesús María 2024: el insólito motivo de su visita y qué opina del folclore

En medio de las intensas lluvias que inundaron nuevamente una noche del Festival de Doma y Folclore de Jesús María 2024, la visita de Cristian Castro sorprendió a todos los que alcanzaron a verlo en el anfiteatro José Hernández.

Eran cerca de las 2.50 del miércoles 10 de enero, cuando Castro llegó al Festival de Jesús María y se lo vio caminando de la mano con una mujer, con custodia de seguridad personal. Así las cosas, todos pensaron que el mexicano iba a subir al escenario para cantar con La Konga.

Cristian Castro en Jesús María (El Doce).

QUÉ HACÍA CRISTIAN CASTRO EN JESÚS MARÍA

“No sabía que iba a cantar. Me invitaron a ver el show, pero si quieren que cante, canto”, reconoció sorprendido Cristian ante la consulta de los medios que lo interceptaron. Luego, indicó que vino a Córdoba “porque una chica me invitó y eso es todo”.

Antes de despedirse, le preguntaron sobre qué opina respecto al tradicional ritmo que protagoniza parte de las veladas de Jesús María, el folclore. “Sí, me gusta y lo escucho a cien”, dijo a El Doce.

Los cantantes Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé.

Con el correr de las horas, Diego Granadé, integrante de La Konga confesó al medio citado que estaban “felices” por compartir escenario con Castro. “Tuvo un ondón para venirse, así que Nelson va a cantar con él”, reveló.

Lamentablemente, las condiciones meteorológicas no fueron las mejores y lo que podría haber sido una velada histórica con un cierre sorpresa, terminó pasada por agua.