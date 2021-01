Otra tragedia en Córdoba. Abel Nicolás Suárez fue asesinado tras un confuso episodio en barrio Yofre Norte. Es motivo de investigaciones, ya que hay elementos nuevos que podrían traer serias consecuencias para la víctima del asalto, quien estaría vinculado con su fallecimiento.

En ese sentido, este sábado se organizó el velorio del joven de 26 años, según informó El Doce. Sin embargo, según detallaron en medio de la despedida una tía de Abel se descompensó y falleció.

La mujer había criado al joven y no pudo evitar el dolor de su pérdida. Comenzó con falta de aire, se desvaneció y tuvo que ser asistida. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada.

El caso

Un joven de 19 años, había denunciado haber sido atacado por dos hombres en plena calle para robarle el celular. El adolescente habría compartido un video en WhatsApp donde se lo puede ver ahorcando con su brazo a uno de sus supuestos asaltantes.

En el presunto video que accedió El Doce, el muchacho ahorca al delincuente mientras lo insulta y le dice “da la cara, c...; decí quién sos la c... de tu madre: no vale ninguno de estas m...”, expresa.

La Policía reportó que Abel murió por un paro cardiorrespiratorio tras un robo en la calle Rafael Palencia al 2800.

Ahora actúa la Justicia para esclarecer los hechos e intentar determinar responsabilidades por la muerte del joven de 26 años.

Recientemente, la Fiscalía de Instrucción de Feria del Distrito III en la ciudad de Córdoba, a cargo de Patricia García Ramírez, dispuso la detención de Leandro Daguero, supuesto autor del homicidio de Abel Nicolás Suárez. Y además quedaron detenidos el cabo primero Jorge Alberto Ferreyra, y el agente Hernán Campos, miembros de la Policía de Córdoba, como supuestos coautores.