Con el objetivo de impulsar a los más jóvenes a vacunarse contra el coronavirus, se ha lanzado en las redes sociales de Internet la campaña “Por un diciembre con Jiménez en el Sargento”, iniciativa que toca una de las fibras más sensibles de Córdoba: la música más popular de la Argentina.

A través de Twitter, Facebook e Instagram, se viraliza esta movida que apela con bastante humor pero que apunta al objetivo de inclinar a cada vez más gente hacia la idea de aceptar vacunarse.

Al frente de esta campaña está Luciano Benjamín, el administrador de la cuenta Only in Córdoba, que revela que no todos están muy convencidos de vacunarse: “Me puse a leer los comentarios y algunos decían que no pensaban vacunarse pero no decían los motivos”, contó este martes a Canal 10.

“Hay que ver bien el motivo por el cual la gente no quiere vacunarse”, advierte de todas maneras Luciano, dando a entender que no hay un rechazo ni un apoyo tan monolítico hacia las distintas vacunas que van llegando a la Argentina.