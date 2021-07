Fernán Tula (25) fue diagnosticado con un linfoma, a principios de año. Tras una serie de reclamos a su obra social, pudo acceder a las primeras sesiones del tratamiento. Pero ahora, la Obra Social de la Industria del Transporte Automotor de Córdoba (OSITAC) se niega a cubrir los últimos pasos del procedimiento.

Su padre, Mauricio Tula, habló con Vía Córdoba y aseguró que la entidad “no quiere gastar más plata” e incluso, recomendaron cambiar el tratamiento. A continuación, la explicación de la situación de Fernán.

- ¿Cuál es el diagnóstico de su hijo?

Mauricio Tula: Él está cursando un linfoma, es una especie de leucemia, y está en tratamiento con una droga que se llama Brentuximab, que es la más cara de todo el procedimiento. Necesita hacerse ciclos de quimioterapia cada 21 días.

En el mes de marzo, la médica le hace el pedido de medicación, la obra social se demoró, no compró la droga y tuvimos que recurrir a la Superintendencia, con una denuncia de por medio. Aun así, se tardaron un mes más en adquirirla e iniciar el tratamiento.

Le hicieron tres sesiones de quimioterapia y después de la tercera, se hizo un control tomográfico que mostraba la desaparición de lesiones en el cuello y las restantes, se redujeron a más de la mitad. Ahora, debemos continuar y completar los seis ciclos de quimioterapia. Pero la obra social dice que no tienen plata para el resto de la cobertura.

- ¿Cuál es la respuesta de la obra social?

MT: OSITAC nos dicen que no quieren gastar más. No hay una negativa por escrito, lo que rechazan es todo telefónico. Cuando mi hijo habló, le dijeron que no se la iban a comprar, sin ninguna otra justificación.

La médica que acompaña el tratamiento habló con la auditora de la obra social y también le respondieron que no iban a comprar más medicación, que las tres sesiones ya se aplicaron. Además, la incitaron a que cambiara de procedimeinto, pero este es el único para tratar el linfoma.

- ¿Piensan llevar el caso a la Justicia?

MT: El miércoles mi hijo hizo la denuncia en la Superintendencia, aparentemente recién llegó la notificación y tienen 48 horas para contestar, pero no tenemos respuestas.

Hoy hablamos con un abogado para que nos haga una carta documento, y presentar un recurso de amparo lo antes posible. Nos dijo que iba a presentar una medida cautelar para que hagan la provisión de la medicación.

- ¿Cuál es el precio del tratamiento si se paga particular?

MT: Sale más de 2 millones de pesos la aplicación del remedio. Si tuviera los medios lo habría comprado de forma particular, pero no tengo esos recursos.

El tratamiento debe seguir en plazos establecidos. Pero lamentablemente, esta semana que tenía que hacerse quimio, no la va a hacer a menos que para el viernes aparezca la medicación.