La historia de un cordobés que depositó 100 mil pesos por error en la cuenta de otra persona se hizo viral el viernes pasado. Si bien causó diferentes sensaciones, debido a que había gente que creía que era una estafa, todo era real y detrás de la equivocación había un doloroso motivo, el fallecimiento de un familiar.

Pablo Fernández y Daniel Fernández no se conocen, es más son de provincias y localidades diferentes. Daniel es quien cometió el error y envió 100 mil pesos a Pablo. El primero es de Vicuña Mackenna, el segundo es de Buenos Aires. Uno es webmaster, el otro es abogado. Los dos hablaron con Vía Córdoba para contar lo ocurrido.

“Realmente lamentable, uno hace una operación financiera de un giro y con la mente en otro lado o mal, me equivoqué. Lo envié a una persona en Buenos Aires que alguna vez contraté un servicio”, cuenta con total honestidad Daniel. La “distracción” era porque su mamá había fallecido el día anterior.

Desde el otro lado parecía un viernes normal, como cualquier otro, para Pablo que de repente vio alterada su rutina. “Yo estaba saliendo a comprar un café y en el camino me llama una persona con tonada cordobesa: ‘Che te deposité sin querer plata en la cuenta’. Yo no podía confirmar eso que me decía. ‘Te deposité 100 mil pesos. Me debo haber confundido, te debo haber comprado algo en otro momento’. Y ahí me dice la dirección de mi casa y unos datos más”, relata Pablo sobre el inicio de esta increíble historia.

Así iniciaba la historia. Pablo contó todo en su cuenta de Twitter. @fernandezpablo | Twitter

Lógicamente todo esto tomó por sorpresa a Pablo que comenzó a dudar de la veracidad de la situación: “Empecé a sospechar que me quería cagar, hay una estafa bastante común y encima sonaba nervioso, tenía muchos datos míos, era todo muy raro. Capaz fui medio mala onda, pero le dije si es un problema de que te equivocaste, quedate tranquilo que no te voy a robar, pero te corto y llamo al banco para averiguar”.

Mientras tanto, desde Vicuña Mackenna las horas pasaban y también crecía la angustia. “Cuando me di cuenta del error me puse a buscar sus datos, recurrí algunos medios y ubiqué quién era y lo llamé. Esta persona pidiendo que no se trate de un fraude hizo varias averiguaciones por su parte también. No hay nada que hacer en estos casos, puede no devolverte el dinero. Pero nunca hablamos en esos términos con Pablo, es una gente absolutamente honesta”, rememoró Daniel.

Mientras tanto Pablo se encargó de llamar al banco y confirmó que había sido un error. “Efectivamente desde el banco me dicen que se había equivocado, que era una transacción para otra persona. Me llevó toda la mañana. La transferencia era desde la cuenta de la esposa, hablé con ella, hablé con Daniel y le giré la plata”.

El error viral en Twitter, la devolución y el agradecimiento

Mientras toda esta situación iba ocurriendo Pablo decidió compartir la historia en su cuenta de Twitter, obviamente aparecieron los “opinólogos” de siempre y mientras algunos se divertían con el relato, otros advertían a Pablo de que era una estafa y que no devolviera el dinero.

“La gente estaba re loca, cuando puse que devolví el dinero me decían ‘te cagaron, te cagaron’. No había forma, yo había hecho todo para averiguar al respecto”, cuenta Pablo entre risas.

“Me había llamado la atención cómo había conseguido mi teléfono. Me decía ‘ayer murió mi mamá’. Se pudo haber confundido por mi apellido, pero todo empezó a las 11 y terminó cuando giré el dinero a las 3 de la tarde”, agregó.

Para Daniel eso fue un alivio enorme entre tanta confusión: “Me devolvió todo, es una alegría que exista gente con esta calidad. Encontrar gente honesta es una felicidad”, enfatizó Daniel a Vía Córdoba.

Y relató: “Ayer (por el jueves) falleció mi mamá y estuve todo el día confundido. La plata era para pagar la tarjeta donde incluso estaba la internación de mi madre. No es fácil estar 100 por ciento cuando estas con una afección emocional. A veces uno cree que puede con todo y no es así”.

Daniel le agradeció a Pablo después de enterarse por Vía Córdoba que él y su historia eran viral. @jose2dani60 | Twitter

Sobre la repercusión que tuvo su historia en Twitter, de la cual no sabía nada y Vía Córdoba lo puso al tanto, comentó: “Me parece muy bueno que se conozca que haya gente honesta y buena. Creo en la honestidad de la gente. Me reconforta plenamente encontrarme gente así”.

Es más, el propio Daniel decidió utilizar su cuenta de Twitter para agradecerle a Pablo. “¡Felicito a Pablo! Los honestos y buenos somos más! Gracias! Yo soy el Cordobés”, le respondió a Pablo. Por suerte la historia terminó con un final feliz.