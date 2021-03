Desde que comenzaron las medidas de confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, miles de jóvenes se volcaron a Tiktok para “pasar el tiempo” y divertirse. Algunos se quedaron como simple espectadores, y otros se animaron a más.

Este es el caso de Sebastián Colazo (@sebascolazo), el locutor de 23 años que de una semana a otra, sumó más de 60 mil seguidores y más de 800 mil de “me gusta”. La clave fue la “cajera del supermercado”, un particular personaje que se volvió viral en poco tiempo.

Con mucha ingeniosidad, el cordobés se ganó las risas y comentarios positivos de miles de usuarios que de alguna manera, se sintieron identificados con las situaciones y el humor. “La empleada pública” con tonada cordobesa, fue otra apuesta que funcionó bien.

En diálogo con Vía Córdoba, Sebastián se animó a responder algunas preguntas sobre su presente, su éxito y sobre lo que le espera.

¿Cómo llegaste a Tiktok? ¿Te acordás del primer video?

Siempre me gustaron mucho los medios, y creo que TikTok, es un medio de comunicación además de ser una red social. Comunicamos muchas cosas por ahí. Yo empecé a usarlo hace tres años aproximadamente. Lo usaba cuando todavía se llamaba Musically, después de un tiempo lo dejé de frecuentar. Cuando TikTok se hizo mas popular en la cuarentena, retomé su uso. Me acuerdo, que el primer video fue con una primita jugando.

¿Cuándo empezaste a tomar más repercusión con tus videos? ¿Cuánto tiempo le dedicás?

La repercusión mas grande la tuve con la cajera del supermercado. Es todo muy reciente y con muchísima repercusión por suerte. Hace mucho que estoy en TikTok y hacía mucho que no encontraba la tecla.

Me di cuenta que era haciendo contenido propio. Estuve viendo muchos videos y la verdad, es que en las redes está todo creado. Pero, vi un personaje de una cajera de super en México y pensé, ¿Porqué no la cajera argentina? Así fue que empecé con la producción y el vestuario. Grabé, publiqué y empezó la repercusión.

Le dedico 24/7 (todo el día). Eso es ahora porque recién empiezo y que quiero estar en todos los detalles. La comunidad me recibió muy bien siempre. Grabar, capaz me lleva una hora o dos en la mañana pero después estoy pendiente todo el día de los comentarios, las estadísticas, las reproducciones etc.

¿Porqué crees que “la cajera del super” se volvió tan viral? Ese contenido no solo se vio en Tiktok, sino que también se compartió muchísimo en Facebook, Instagram y Twitter.. ¿Te pone contento?

Creo que se volvió viral, porque es algo cotidiano que a la gente le pasa. Es algo que te pasa todo los días. La atención al público está en todos lados. A lo que yo apunto yo, es ir variando con personajes que tengan que ver con la atención al público; pero la cajera del super no se va a ir nunca. Son situaciones que a veces son lamentables pero nos dan risa.

La viralización en otras redes, fue increíble porque yo solamente lo publiqué en mi cuenta de TikTok y otros usuarios fueron los que los publicaron en Facebook y Ttwitter. Eso está buenísimo, porque no hace falta que yo lo publique, de esta manera lo puede comentar y publicar el que quiera, donde quiera. Les llega mas el contenido a otros y eso está muy bueno.

Hasta Pablo Agustín te compartió.. ¿Qué significa eso para vos?

Que le llegue a Pablo Agustín (Youtuber e influencer famoso) u otras páginas que postean contenidos a las que yo siempre seguí, es un montón. Es increíble y en tan poco tiempo. El humor de Pablo Agustín me gusta mucho y es a lo que apunto. En mi canal de YouTube tengo un poco el humor de Pablo, ese humor entre lo vintage, lo moderno, hablar de todos los temas. Que Pablo se haya reído de mi video, me completó la semana.

Algo de lo que nadie escapa.. ¿Ya tenés haters?

Los haters (odiadores en redes sociales) son algo inevitable. Es algo que les pasa a todos los que se convierten virales. En la sociedad en la que vivimos hoy, es lo que menos nos debería importar.

Que hablen, que digan lo que quieran. Si hay haters, es porque el contenido está llegando y si a alguien le molesta, significa que uno está haciendo un ruido importante. Me lo tomo con humor, por ahí les contesto para hacerles ver otra forma.. Hay de todo en las redes y hay que tomárselo con tranquilidad.

¿Cómo ves tu futuro? ¿Te proyectás como creador de contenido?

El futuro es muy incierto. De la nada subí muchísimo seguidores, muchísimos likes. En menos de dos semanas 60 mil nuevos seguidores y más de 800 mil me gustas. El futuro es incierto, pero creo que es seguir con este tipo de videos y seguir escuchando a la gente y contestando los comentarios. Y obviamente, hay cajera para rato.. la cajera se queda.

Sebastián sigue publicando contenido y videos a través de sus redes sociales. En Tiktiok como sebas.colazo, en Twitter como @sebascolazo_ y en Instagram como @sebascolazo.