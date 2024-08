Córdoba vacunará gratis contra el dengue: ¿quiénes podrán acceder y cómo será el proceso?

Luego del preocupante brote que se detectó a principios de 2024, el Gobierno de Córdoba anunció la compra de 150 mil vacunas contra el dengue. Las dosis serán aplicadas de forma gratuita a un determinado grupo y buscarán hacer frente al próximo pico de la enfermedad.

El anuncio se dio el marco de un plan de abordaje integral contra dengue, zika y chikunguña y fue presentado por el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer. Según explicaron, las dosis comenzarán a aplicarse a fines de agosto y continuará en septiembre.

QUIÉNES RECIBIRÁN GRATIS LA VACUNA DEL DENGUE EN CÓRDOBA

Personal de salud , tanto público como privado.

Personas de entre 15 y 59 años que hayan transitado la enfermedad de modo grave con internaciones superiores a las 24 horas.

CÓRDOBA CONTRA EL BROTE DEL DENGUE

En el acto de presentación del plan estratégico de abordaje integral y vacunación, Martín Llaryora sostuvo que, en los últimos meses, estuvieron a la espera de una estrategia en conjunto a nivel nacional pero al no suceder, “eso no significa que nosotros no la tengamos”.

De esta manera la provincia de Córdoba decidió desmarcarse de la gestión de Javier Milei y anunció las primeras medidas para abordar la enfermedad con cinco ejes de trabajo: comunicación y participación, ordenamiento ambiental, vigilancia entomológica, medidas sanitarias y vacunación.

Para dar una respuesta anticipada al brote de esta enfermedad tropical, en mayo pasado el gobierno provincial había presentado el diseño de un plan estratégico y la intención de adquirir vacunas para los grupos de riesgo.

CÓMO SERÁ EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL DENGUE

El ministro de Salud expresó que “la intención es demorar la aparición del primer caso lo más que podamos y reducir la cantidad de semanas del brote. Vamos a estar a la altura de las circunstancias”. Además explicó cómo será la mecánica de aplicación.

Según explicaron, quienes estén en condiciones de acceder a la vacuna serán notificados a través del Ciudadano Digital (CiDi). Esta comunicación incluirá información sobre la disponibilidad de la vacuna, el vacunatorio más cercano y el período durante el cual podrán recibir la dosis, según el domicilio declarado en su DNI.

Córdoba aplicará dosis gratuitas a los grupos de riesgo.

Aquellas personas que cumplan con los requisitos y no hayan recibido la notificación antes del 30 de agosto, deberán acercarse al centro de salud donde fueron internados y solicitar que su caso sea notificado al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS). Una vez realizada esta notificación, recibirán la información correspondiente a través de CIDI.