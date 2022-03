En Río Tercero, la madre de una niña de 11 años se niega a que su hija concurra a la escuela con barbijo. Con el inicio de clases, la menor asistió sin el tapaboca pero debido a los protocolos sanitarios, se le impidió ingresar al curso. La mujer se niega a respetar la medida e intentó realizar una denuncia policial.

El jefe de la Departamental Tercero Arriba, Víctor Botta, explicó a La Voz que la mujer hizo una exposición en sede policial manifestando la inasistencia de su hija al colegio, porque no la dejaban ingresar al aula sin barbijo. Sin embargo, la denuncia no fue tomada porque el hecho no constituía un delito.

En tanto, desde el Ministerio de Educación de Córdoba respondieron: “Es penoso que se exponga a los niños en este contexto de pandemia”, y agregaron que el tapaboca es una medida imprescindible para toda la población.

La opinión de la madre de la menor

Tras esta problemática, la mujer escribió en sus redes sociales: “Es nefasto, patético, ridículo el protocolo que imponen. Es anticonstitucional, ella es una persona sana. La libertad se ejerce, y la están coartando”.

La niña tampoco está vacunada contra el Covid. Pero ese requisito no es obligatorio. De hecho, hay 100 mil niños de 3 a 11 años en Córdoba que no recibieron aún ni una dosis (el 19% del total de esa población infantil).

Trascendió también que la menor no tendría dificultades de salud por el uso del barbijo, sino que la negativa se basa en el posicionamiento ideológico de su madre.

Las medidas de la institución

Desde el colegio precisaron que se le otorgó “un seguimiento virtual” a la menor, pero que previamente la madre deberá realizar un trámite legal ante el Ministerio de Educación, con ese fin.

La directora citó que “se respeta la cuestión ideológica de la madre, pero a la vez se debe respetar y cuidar al resto de los 500 alumnos, con las normas del Ministerio de Educación del uso de barbijo, y que sea tricapa”. Y concluyó: “La niña se merece estar escolarizada, las maestras le enviarán las tareas. Aseguraremos que ella no pierda las clases”