La Justicia de Córdoba condenó a seis años de prisión a un delincuente, por entrar a robar y tomar de rehén a uno de los ocupantes de alto puesto en la Provincia y que en ese momento participaba de una reunión social no permitida por el Gobierno, en un hecho ocurrido en septiembre de 2020.

La sentencia se oyó en la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba condenó a 6 años de prisión a José López que robó y tomó por rehén nada menos que al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, que se encontraba en la vivienda en el momento del asalto.

Tras cometer el atraco, el malviviente obligó a López Peña a subirse a su propio vehículo, para llevarlo como “escudo” en su escape.

Ante la fiscalía, el acusado asumió su responsabilidad en los hechos y accedió a un juicio abreviado, contó su defensor, Nicolás Cerrito.

Al reo se lo condenó finalmente, por “los delitos de robo calificado por el uso de arma reiterados, por violación al domicilio, por resistencia a la autoridad y lesiones leves”, detalló a Radio Universidad.

Era una reunión “clandestina”

El hecho tuvo ribetes de escándalo ya que el alto funcionario provincial que fue víctima de un asalto mientras participaba de una reunión no autorizada, en un hecho que para más polémicas, se mantuvo en secreto por las autoridades de la Policía y la Justicia de Córdoba.

El hecho no fue publicado ni en los partes policiales ni del Ministerio Público Fiscal y tampoco se hizo público el hecho de que un funcionario de tan alto rango en la Provincia no haya observado las prohibiciones del Gobierno sobre las reuniones sociales no permitidas durante la famosa cuarentena de 2020.