Un grupo de vecinos de barrio Villa Quisquizacate, ubicado en el noroeste de Córdoba, marcharon este miércoles para pedir mayor seguridad. Cansados de los robos, los habitantes de esa zona de la ciudad se movilizaron hacia la comisaría de Argüello para exigir que la Policía actúe y haya más efectivos en la calle.

“Ya no queremos más reuniones en las que nos explican que el problema son las leyes o la falta de recursos, o que nosotros no tomamos recaudos, no confiamos o no denunciamos. Ahora, exigimos acciones precisas y concretas para parar este asedio permanente”, reclamaron grandes y jóvenes en una carta antes de la manifestación. Finalmente, la marcha se dio en el mediodía de este miércoles.

En auto y a pie, decenas de vecinos llegaron a la comisaría 39 bis, ubicada en barrios Quintas de Argüello, y expresaron su descontento con pancartas y cánticos.