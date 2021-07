La Policía Caminera de Córdoba multó a un hombre por exceso de velocidad y tras labrarle el acta le entregó sus documentos a otro conductor por error. El damnificado tuvo que seguir su camino sin los papeles, según denunció públicamente horas después.

El hecho se produjo en cercanías del peaje de la ciudad de Monte Cristo, donde la autopista se convierte en autovía y la velocidad máxima permitida se reduce de 130 kilómetros por hora a 110 km/h. Allí, el vehículo conducido por Fernando Palacio fue detenido por los uniformados, que le labraron el acta correspondiente por ir más rápido de lo permitido.

“Esperé media hora en el auto, para firmar la multa, y como no venían me acerqué al móvil policial. La ayudante me dice que aparentemente se lo habían dado a otro vehículo”, señaló Palacio en diálogo con Cadena 3. “Hice una filmación, esperé 30 minutos más a ver si se solucionaba. Tenía que seguir circulando porque estaba trabajando”, aseguró.

Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba, tras la confusión, la Policía consiguió dar con el otro conductor, recuperar los papeles y devolvérselos a su dueño.