La inseguridad en Córdoba causa terror, con hechos violentos como este que sufrió una familia de Villa Posse a la que amenazaron con secuestrarles a una pequeña de 3 años, en “represalia” por no tener dinero para los ladrones.

La escalofriante historia es narrada por la dueña de casa, que relató que tres delincuentes que rompieron la puerta a patadas y una vez adentro los apuntaron con armas de fuego, reclamando dinero y luego amenazaron con llevarse a la niña de tres años y medio.

“A punta de pistola pedían plata, pero obviamente acá no hay, somos trabajadores. Se pusieron violentos, les apuntaron a la cabeza y amenazaron con secuestrar a mi nietita”, contó el abuelo de la niña, en el programa Arriba Córdoba de El Doce.

Seguidamente, el hombre dio más detalle del horror que padeció su familia: “La madre se tiró arriba de ella y el padre arriba de los dos. Entre gritos y amenazas, les decían que se lleven la chata y todo lo que quisieran pero no a la niña”, dijo.

Por su parte, la dueña de casa revivió el horror: “Fue terrible, escuché que dijeron ‘agarrá a la chica’ y me tiré encima. Les dije ‘a mi hija no la tocás’. Le dije ‘pegame, pero a mi hija no la agarrás’. Si tenían que pegarme un tiro me lo iban a pegar, porque cargó el arma antes de irse”, comentó.

“Me acuerdo y empiezo a temblar. Mi hija no quiere dormir en su hogar. Nos costó tanto construir lo que tenemos. Todavía estamos pagando todo, no tenemos plata, somos trabajadores, tenemos dos trabajos, nos vamos a las 5 y volvemos a las 20, disfrutamos solo el fin de semana”, lamentó.