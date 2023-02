“Córdoba es una ciudad en la que me gusta jugar”, dijo Guido Pella sobre su debut en el ATP 250

“Este es un torneo que me trae muy buenas sensaciones. Córdoba es una ciudad en la que me gusta jugar; la cancha está rapidita, la bola vuela pero es una bola como más pesada entonces te permite controlarla. La verdad que preparándome muy bien”. Textual de Guido Pella, quien hará su debut en primera ronda frente a Andrea Vavassori en el Córdoba Open 2023.

El campeón de Copa Davis en 2016 no la tiene fácil en el inicio del torneo, con un rival de cuidado. “Siempre enfrentar a un jugador proveniente de la clasificación es muy duro porque ya vienen jugando partidos y saben cómo está la condición de la cancha o la pelota. Es un rival que viene jugando bien”, apuntó en diálogo con Mundo D.

El bahiense Guido Pella durante un entrenamiento en el Córdoba Open 2023. (Prensa Córdoba Open) Foto: Prensa Córdoba Open

El bahiense de 32 años jugó el último partido del circuito el 29 de octubre de 2021; en noviembre de 2022 regresó a la competencia en el Challenger de Montevideo. Durante todo ese tiempo, Pella pasó por distintas sensaciones. “Por momentos hubo muy buenas, otras muy malas, pero también mucha adaptación de mi parte. Con mi hija recién nacida tuve que acomodar entrenamientos, pero fue de menor a mayor”, enumeró.

“En ningún momento me puse una presión importante en decir tengo que volver a jugar ahora o tengo que jugar este torneo, estoy tratando de disfrutarlo. Desde el lado de los resultados no fue un buen comienzo de año, pero me sentí bien jugando. Ojalá que en este torneo que me trajo tantas alegrías pueda empezar a jugar mejor, a ganar partidos y empezar a recuperar esa confianza que hace un tiempo no siento”, completó.

GANÓ JUAN MANUEL CERÚNDOLO

Juan Manuel Cerúndolo, campeón de la edición 2021 del Córdoba Open, debutó este lunes en el ATP 250 que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, con un triunfo ante el español Pablo Andújar (153).

Juan Manuel Cerúndolo, campeón del Córdoba Open 2021, debutó con un triunfo en la edición 2023. (Prensa Córdoba Open) Foto: Prensa Córdoba Open

“Juanma”, 114 del ranking mundial ATP se impuso por 6/4, 1/0 y retiro (por molestias en el hombro derecho) y en octavos de final se medirá con el máximo preclasificado del certamen: Diego Schwartzman (28).

“Es un partido aparte, entraré con todas mis ganas y buscaré ganar pero sé que enfrente estará una leyenda del deporte. Fue top 10 y es el favorito”, elogió el menor de los hermanos Cerúndolo a la mejor raqueta argentina del circuito.

Por su parte, el serbio Dusan Lajovic (89), que estrenó su nombre en el Córdoba Open con victoria en dos parciales sobre el peruano Juan Pablo Varillas (98) (7/6 y 6/3), será el rival de Albert Ramos Viñolas (54), campeón defensor.

EL PARTIDO MÁS LARGO DEL HISTORIAL

El primer partido, jugado en la cancha central, del primer día de competencia del cuadro principal del Córdoba Open 2023 batió una nueva marca. El encuentro se convirtió en el cotejo más largo en la historia del ATP 250 que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

El primer partido de singles de la jornada inaugural del Córdoba Open entre los españoles Zapata Miralles y Carballes Baena batió el record del encuentro más largo en la historia del torneo. (Prensa Córdoba Open) Foto: Prensa Córdoba Open

El español Bernabé Zapata Miralles, 76 del ranking mundial, le ganó 6/7, 6/3 y 7/5 a su compatriota Roberto Carballes Baena (77) en tres horas y 26 minutos de juego.

JUEGA DELBONIS

Cinco partidos de la primera ronda de singles y uno perteneciente al cuadro de dobles tendrá el orden de juego de este martes en la quinta edición del Córdoba Open. No antes de las 18.30, Federico Delbonis (131 del ranking ATP) protagonizará una gran batalla frente al chileno Alejandro Tabilo (146), finalista del certamen en 2022.

Federico Delbonis hará su debut este martes en el cuadro principal del Córdoba Open 2023. (Prensa Córdoba Open) Foto: Prensa Córdoba Open

La actividad en la cancha principal comenzará a las 14.30. Federico Coria (67), sexto preclasificado que llega motivado por la conquista del Challenger de Concepción de Chile, se medirá con el brasileño Thiago Monteiro (78). A continuación, Cristian Garín (103), chileno que se consagró en el Córdoba Open 2020, enfrentará al español Pedro Martínez (72), séptimo cabeza de serie.

Luego, no antes de las 18.30, llegará el mencionado enfrentamiento entre Delbonis y Tabilo (definirán al rival de Francisco Cerúndolo en segunda ronda) y, en el último turno, aparecerá en escena Guido Pella (1018). Invitado por la organización, regresará al certamen después de tres años y buscará su primer triunfo en 2023 cuando juegue ante el italiano Andrea Vavassori (221), proveniente de la clasificación.