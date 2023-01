Crisis en Atenas: dura réplica de Gustavo Fernández por los dichos de Felipe Lábaque contra su padre

En el momento más crítico de su historia, último en la Liga Nacional y sin rumbo, Atenas deambula por la Liga Nacional y no sale del pozo. Su presidente, Felipe Lábaque, llamó a conferencia de prensa y entre sus dichos aludió a Gustavo Fernández, lo que provocó la reacción de su hijo Gustavo, destacado tenista en deporte adaptado.

El Lobito Fernández, ex jugador de Atenas, acuso recibo y le respondió a Lábaque. Y se sumó su hijo, muy duro en sus publicaciones en su cuenta personal en Twitter. “Señor Labaque con todo respeto, entiendo que es dificil hacerse cargo de las cagadas propias, pero faltarle el respeto de la forma que lo hizo a mi padre en conferencia de prensa y con mentiras es caer muy bajo. Por lo que veo, casi 30 años despues no aprendió nada de la vida”.

Los Fernández, padre e hijo, salieron al cruce del presidente de Atenas. Foto: Twitter @gustifernandez

Felipe Lábaque, acompañado por Omar Cantón, capitán, el abogado del club, David Urreta, y el entrenador Elián Villafañe, dijo: "No le tengo miedo al descenso". (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“No hay que ajusticiar a todos los que hablan, tampoco hay que callar y otorgar a veces. A mi papá lo echaron, injustamente y en el peor momento de su vida personal. No protestó ni armo quilombo. Se fue a otro club y demostró que lo echaron injustamente en la cancha”, agregó el número uno de argentina en tenis adaptado.

LO QUE DIJO LABÁQUE Y QUÉ LE RESPONDIÓ EL LOBITO

Felipe Lábaque, para contextualizar la cruda realidad de Atenas y lo que fueron los años durados, lanzó en conferencia de prensa: “Marcelo (Milanesio), Pichi (Campana), (Germán) Filloy, (Diego) Ossela dejaron la vara muy alta. Acá vino ‘el Lobito’ Fernández en su mejor momento y me llamó para decirme que se quería ir porque no soportaba el fantasma de Milanesio”.

El ex basquetbolista y actual entrenador de GEPU de San Luis, salió al cruce como publicó Mundo D. “Atenas fue un club referente, era muy grande, hoy no lo es, pero no se justifica que haya dicho eso, citando algo que no es verdad, era imposible dejarlo pasar. Hay un límite”, replicó el Lobito, jugador del club entre 1994 y 1995.

“Cuando me fui del club aquella vez lo hice de corazón, tratando de ponerme en el lugar del otro como hago siempre en mi vida. Podían tener razón que como jugador no era lo que necesitaban. Yo tenía un contrato firmado y no era lo ideal salir a buscar trabajo por la situación que vivíamos justo con mi familia. Y no es real que pedí irme de Atenas. Ellos usaron el recurso que se dio justo en la Liga de la Categorización. Yo podía decir que no me iba”, completó.