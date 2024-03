Córdoba: el aumento salarial del hasta 132 por ciento que Martín Llaryora anunció

El gobernador Martín Llaryora encabezó este sábado el acto conmemorativo de los 40 años del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) “Gobernador Eduardo César Angeloz”, que fue creado en 1984. Durante el evento anunció el aumento de la partida presupuestaria para las trabajadoras del programa que implica un incremento salarial de hasta un 132%.

Este incremento en el salario y en la partida presupuestaria de todo el programa está vinculado a fortalecer el sistema en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. “Hoy venimos a comprometernos a reforzar este programa y a generar líneas de acciones nuevas”, señaló Llaryora sobre el aumento de las becas de acuerdo al salario mínimo, vital y móvil.

El Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor) surgió en las escuelas de Córdoba en 1984 (La Voz Archivo)

También anunció el acceso por parte de las trabajadoras a indumentaria de cocina confeccionada por el Servicio Penitenciario de Córdoba, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El sistema completo emplea a 5.784 personas, de las cuales 2.884 están directamente afectadas a Paicor. El 40 % de las trabajadoras ya se encuentran contratadas o en planta permanente.

El programa, que permanece en funcionamiento desde hace 40 años, tiene como objetivo principal fomentar la inclusión social, el crecimiento y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes a través de la alimentación y hábitos saludables, así como acompañar y apoyar las trayectorias educativas.

Aumento salarial para las cocineras del Paicor. Foto: Cadena 3

EL PAICOR CUMPLE 40 AÑOS

En la actualidad, el programa llega a más de 3.300 establecimientos educativos de la provincia. “Como sociedad hay una gran deuda y esto no me pone feliz. El crecimiento de la cantidad de chicos a los que asistimos con alimentos no nos puede poner felices a los argentinos, porque esa no es la guía que nosotros tenemos ni la Argentina que nosotros queremos”, asumió Llaryora durante su discurso.

El incremento impacta en el 60% de las trabajadoras, alrededor de 1.700 becarias serán las beneficiadas de esta suba que permanecerá ligada a la actualización del salario mínimo, vital y móvil. Además del incremento salarial, recibieron la incorporación a Apross mediante su recibo de sueldo y ya no deberán pagar la cobertura de salud de manera particular.

Merienda Paicor copa de leche. Inicio de clases nivel primario tras el receso invernal en la escuela Rene Favaloro de Barrio 16 de Noviembre. Foto Ramiro Pereyra Foto: Ramiro Pereyra

Las 2.900 trabajadoras restantes están vinculadas al Paicor Cocido que funciona mediante cinco empresas, principalmente en la ciudad de Córdoba. Estas trabajadoras son empleadas privadas y están bajo el régimen de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), por esa razón no fueron alcanzadas por el beneficio anunciado.