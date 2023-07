Carreros protestan frente a la Municipalidad de Córdoba: “No queremos una moto, queremos trabajo”

Este martes, “carreros” se manifiestan frente a la Municipalidad de Córdoba para poder dialogar con el intendente Martín Llaryora. El principal objetivo de la protestas es pedir por un trabajo adecuado y más herramientas.

El actual intendente de la ciudad firmó el pasado miércoles un proyecto de ordenanza para eliminar la tracción a sangre y será enviado al Consejo Deliberante. A su vez, Llaryora entregó motocicletas eléctricas para los trabajadores urbanos con el objetivo de eliminar la problemática.

“Avanzamos juntos, este es un hecho histórico, una decisión política ejemplo para otras ciudades. Esto es un mejor futuro porque ellos están dejando de usar sus carros impulsados a caballo y acceden a propuestas de alfabetización, terminando la escuela y aprendiendo oficios”, expresó en Twitter el intendente.

La Municipalidad entregó motocargas eléctricas a excarreros que dejaron de usar sus caballos (Municipalidad de Córdoba).

POR QUÉ PROTESTAN LOS “CARREROS” FRENTE A LA MUNICIPALIDAD

Ante esto, los “carreros” reclaman que no fueron censados y piden que se los tenga en cuenta para poder recibir un trabajo adecuado.

Carreros protestan frente a la Municipalidad. Foto: Radio Mitre

“Tras la eliminación de la tracción a sangre, el intendente manifestó que se entregarán motocargas para realizar el reemplazo de los caballos. Pero, siendo más de 2.000 carreros, sólo censaron a 280 y entregarán únicamente 160 motocargas”, expresaron a través de un comunicado.

Sin embargo, durante la protesta, el delegado Ramón Gallardo sostuvo en diálogo con Radio Mitre: “No queremos el uso de motos para recoger cartones, queremos trabajo”. Y concluyó: “No cambiamos la moto por el carro porque me condena a que coma el resto de mi vida de la basura”.